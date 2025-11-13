Abrud
CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția unui compresor de aer pentru foreză
Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Abrudacum 34 de secunde
CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția unui compresor de aer pentru foreză
Evenimentacum 31 de minute
13 noiembrie: Ziua Internațională a Bibliei. Ce nu știai despre cea mai influentă carte a lumii
Evenimentacum 2 ore
13 noiembrie: Ziua Mondială a Bunătății, dedicată promovării empatiei. O zi a alegerilor care pot schimba vieți
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum 7 zile
VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni
FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună
VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA
Administrațieacum 13 ore
Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 decembrie
Administrațieacum 7 zile
Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE
Evenimentacum 12 ore
Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Evenimentacum 18 ore
Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din POLITICĂ
Evenimentacum 20 de ore
FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 2 zile
Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT