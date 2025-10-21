Abrud
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: AZOTAT DE AMONIU POROS
Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Economieacum 33 de minute
Obligație pentru pensionarii români stabiliți în străinătate. Ce trebuie să facă pentru a nu rămâne fără pensie
Abrudacum O oră
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: AZOTAT DE AMONIU POROS
Evenimentacum 3 ore
21 octombrie: Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă Română. Canonizați la Alba Iulia în anul 1955
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum 3 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni
FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA
Evenimentacum 16 ore
VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Evenimentacum 17 ore
Bilete la Bosnia – România. De unde se pot cumpăra tichete de intrare la cel mai important meci al tricolorilor din noiembrie
Mai mult din SPORT
Evenimentacum 21 de ore
Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
Actualitateacum 3 zile
Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH
Actualitateacum 2 zile
Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Evenimentacum 4 zile
Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE
Educațieacum 11 ore
Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Actualitateacum 14 ore
FOTO: Erasmus Days 2025, la Alba Iulia. Conferința „Uniți prin Educație, Inspirați de Europa”, organizată de Colegiul Economic
Mai mult din Educatie