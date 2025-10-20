Eveniment
Curtea Constituțională a admis sesizarea privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv
Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv.
Sesizarea a fost transmisă de președintele României, Nicușor Dan.
A fost vizată neconstituționalitatea asupra Legii pentru modificarea OUG nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
- pentru completarea OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Obiecția de neconstituționalitate a a fost admisă, luni, de CCR.
