Connect with us

Eveniment

Curtea Constituțională a admis sesizarea privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv

Publicat

acum 28 de secunde

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv.

Sesizarea a fost transmisă de președintele României, Nicușor Dan.

A fost vizată neconstituționalitatea asupra Legii pentru modificarea OUG nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

  • pentru completarea OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  • pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Obiecția de neconstituționalitate a a fost admisă, luni, de CCR.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 28 de secunde

Curtea Constituțională a admis sesizarea privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv
Actualitateacum 16 minute

FOTO: SPAP Sebeș, lucrări de reabilitare a drumului de acces spre zona agricolă „Sub Vii”
Evenimentacum 31 de minute

Care va fi noua conducere PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu. Condiția pe care o pune AUR pentru guvern cu PSD
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Administrațieacum 21 de ore

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum 2 zile

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 31 de minute

Care va fi noua conducere PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu. Condiția pe care o pune AUR pentru guvern cu PSD
Evenimentacum 2 zile

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Bilete la Bosnia – România. De unde se pot cumpăra tichete de intrare la cel mai important meci al tricolorilor din noiembrie
Evenimentacum 8 ore

Legenda kickbox-ului mondial, Semmy Schilt, vine la Alba Iulia. Va fi invitat special și antrenor la gala Cezar Fight Championship
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Chef Toma, bucătarul Cetății, în vizită la Alba24.ro cu ocazia a 15 ani de activitate. Ce prajituri le-a adus reporterilor
Evenimentacum 4 ore

Alba24.ro împlinește 15 ani: O poveste despre încredere, oameni și adevăr. Din 2010, în fiecare zi, pentru voi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 3 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 24 de ore

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

vremea toamna padure prognoza meteo Alba24
Educațieacum o zi

Reguli de organizare a excursiilor pentru elevi. Ce trebuie respectat dacă deplasările se fac în timpul programului școlar
c
Educațieacum o zi

Conferință internațională la Alba Iulia despre cimitirele evreiești. Oportunități de cercetare a patrimoniului
Mai mult din Educatie