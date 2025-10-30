Curtea de Apel Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea a opt posturi de grefieri. Condiții pentru candidați

Curtea de Apel Alba Iulia organizează, în data de 13 decembrie, un concurs pentru ocuparea a opt posturi de grefieri. Dintre acestea, două sunt pe perioadă nedeterminată, iar restul de șase pe perioadă determinată.

Este vorba despre următoarele posturi:

Perioadă nedeterminată:

1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Aiud;

1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Deva;

Perioadă determinată:

1 post grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Alba Iulia (temporar vacant până maximum în 26 decembrie 2026);

1 post grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Alba Iulia (temporar vacant până maximum în 25 iulie 2027);

1 post de grefier cu studii superioare la Tribunalul Alba (temporar vacant până maximum în 30 ianuarie 2027);

1 post de grefier cu studii superioare la Judecătoria Aiud (temporar vacant până în 1 mai 2026 cu posibilitate de prelungire);

1 post de grefier cu studii superioare la Judecătoria Sebeș (temporar vacant până maximum în 21 mai 2027);

1 post de grefier cu studii superioare la Judecătoria Mediaș (temporar vacant până maximum în 30 iulie 2026).

Concursul va consta în susţinerea a două probe: una practică şi una teoretică (proba scrisă) care vor avea loc după un program şi în locațiile care vor fi afișate pe pagina de internet a curţii, în timp util.

Condiții pentru candidați

În conformitate cu prevederile legii, au dreptul să participe la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

au cetăţenia română, domiciliul în România și capacitatea deplină de exerciţiu;

nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

cunosc limba română;

sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

au studii superioare juridice;

posedă cunoştințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

La înscriere, candidatul va depune, conform legii, un dosar care va cuprinde:

a) cerere tipizată-original (se va primi la momentul înscrierii sau se va printa de pe site-ul curţii). În cuprinsul cererii de înscriere, candidatul va înscrie la rubrica „postul pentru care se candidează” opţiunea sa, respectiv „grefier cu studii superioare juridice”. Nu se va menţiona instanţa pentru care se candidează întrucât repartizarea candidaților pe posturi se va face la finalul concursului, prin exprimarea opțiunii în ordinea rezultată din tabelul de clasificare finală a candidaţilor pentru posturile cu studii superioare juridice.

b) actul de identitate (copie);

c) diploma de licenţă care atestă studiile superioare juridice (copie). Dacă dosarele vor fi expediate prin poştă candidatul va ataşa o copie legalizată a diplomei ce atestă studiile absolvite. Dacă dosarul se depune personal, actul de studii se va prezenta în original pentru a se proceda la certificarea copiei prin aplicarea menţiunii „conform cu originalul”.

d) certificat de cazier judiciar — original;

e) certificat de cazier fiscal — original;

f) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită – original;

g) datele rezultate din evidența operativă a organelor judiciare — original;

h) curriculum vitae – original;

i) adeverinţă medicală din care să rezulte expres că este „apt pentru exercitarea funcţiei de grefier” – original;

j) chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs – original;

k) declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal (se va primi la momentul înscrierii sau se va printa de pe site-ul curţii).

Actele se depun la sediul Curţii de Apel Alba Iulia – Compartiment Resurse Umane, etaj 1, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00.

Taxa de înscriere este de 300 lei şi se va plăti la casieria Curţii de Apel Alba Iulia, camera 108.

Tematica şi bibliografia concursului au fost aprobate prin Hotărârea C.S.M. nr. 11/18.02.2025.

Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea unei probe practice, eliminatorie, de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator sau de dactilografiere, precum și a unei probe scrise.

Verificarea cunoştinţelor de operare pe calculator sau de dactilografiere se va face de o comisie specială şi se notează cu „admis” sau „respins”. Candidaţii declaraţi admiși la proba practică eliminatorie, participă la susţinerea probei scrise.

Pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de grefier, proba scrisă se susţine la următoarele discipline:

1. procedură penală;

2. procedură civilă;

3. organizare judiciară.

