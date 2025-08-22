Cutremur mediu de 4,4 grade, produs în Gorj

Cutremur de 4,4 grade, produs în Gorj, la adâncimea de 15 kilometri: Cutremurul s-a produs vineri, 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României). Seismul a fost înregistrat în Gorj și a fost clasificat dreptmediu.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16 km NV de Targu Jiu, 67 km S de Hunedoara, 73 km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81 km S de Deva, 93 km V de Râmnicu Vâlcea.

Anunțul a apărut pe siteul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

