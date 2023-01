De ce răcim sau facem febră atunci când este frig? Un nou studiu dezvăluie legătura dintre temperatură și viroze

Frigul nu ne îmbolnăvește (cu condiția, bineînțeles, să nu ajungem la extrema de a suferi de hipotermie).

De aceea, faptul că iarna suntem mai predispuși la anumite virusuri respiratorii a fost subiectul unor dezbateri aprinse în comunitatea științifică, care nu se poate pune de acord asupra motivelor specifice, scrie Alephnews, citat de Mediafax.

Un nou studiu publicat în Journal of Allergy and Clinical Immunology a găsit o posibilă soluție la această dilemă, care are legătură cu un mecanism din nasul nostru care ar putea duce la o sensibilitate crescută la infecții ale tractului respirator superior în timpul iernii.

Literatura anterioară a arătat că o componentă a răspunsului imunitar la virusurile respiratorii implică eliberarea de „roiuri” de particule produse în membrane numite vezicule extracelulare.

Scopul acestor particule este de a împiedica virusurile să se atașeze de celulele sănătoase sau să le transfere încărcătura lor.

Frigul reduce temperatura din nas. Care este efectul

Acest studiu a constatat că vremea de iarnă poate reduce considerabil temperatura din interiorul cavității nazale (de la 37°C la 32°C), reducând semnificativ amploarea acestui răspuns imunitar.

Numărul mai mic de vezicule extracelulare face ca virusurile să atace mai ușor celulele sănătoase din interiorul tractului respirator superior și, prin urmare, explică de ce suntem mai vulnerabili la infecții pe vreme rece.

Ceea ce subliniază cercetătorii este faptul că acesta nu este singurul mecanism propus și că motivul acestei susceptibilități crescute ar putea fi cauzat de mai multe cauze simultan.

De exemplu, schimbările bruște de temperatură și umiditate, atunci când se trece de la medii închise, încălzite, la medii reci, în aer liber, ar putea facilita mecanic intrarea virusului în tractul respirator.

În mod similar, anumite schimbări în comportamentul nostru (petrecând mai mult timp în interior și cu mai multe persoane) ar putea favoriza transmiterea acestor agenți patogeni.

Aceștia subliniază, de asemenea, că studii anterioare au observat că unii dintre virușii care cauzează răceli comune, cum ar fi rinovirusurile, se pot replica mai ușor în medii mai reci.

