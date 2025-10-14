Connect with us

Eveniment

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni

Publicat

acum 4 ore

Performanță extraordinară pentru sportivul legitimat la CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan, care confirmă din nou forma excelentă pe plan internațional.

Alexandru Sibișan a urcat pe podium la Cupa Europeană de Seniori din Malaga, unde a obținut medalia de bronz după un parcurs impresionant.

Judoka român a reușit să învingă adversari puternici din Suedia, Spania și Croația, pierzând doar în fața unui sportiv din Rusia, care avea să câștige ulterior competiția.

Prin această reușită, Alexandru Sibișan își consolidează poziția în topul celor mai buni judoka europeni la categoria –100 kg, demonstrând din nou determinare și valoare în fața unor adversari experimentați.

Competiția, desfășurată în perioada 11–12 octombrie, a reunit sportivi de elită din România, Spania, Franța, Croația, Germania, Belgia, Suedia, Portugalia, Finlanda, Slovenia și Rusia.

La doar 21 de ani, Alexandru Sibișan este considerat unul dintre cei mai promițători judoka ai României. Medalia obținută la Malaga vine la scurt timp după succesul de la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu” din Focșani, unde sportivul a cucerit locul I.

Sportivii secției de judo de la CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Alin Dinu și Cristian Dinu, care contribuie constant la formarea unor performeri de nivel internațional.

Următoarea provocare pentru Alexandru Sibișan va fi Campionatul European de Judo U23, programat la finalul lunii octombrie, unde tânărul sportiv va încerca să adauge o nouă medalie în palmares.

Sibișan este sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

UPDATE FOTO: Accident grav pe autostrada A3 Turda-Cluj. Camion răsturnat pe carosabil, șoferul a fost rănit
politie noaptea
Evenimentacum 36 de minute

Au furat material lemnos dintr-o pădure din Câlnic. Trei bărbați din județul Sibiu, reținuți de polițiști
Administrațieacum 51 de minute

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 51 de minute

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Administrațieacum 20 de ore

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 15 ore

Care este salariul mediu net pe economie în România. Date INS: Inflația, de două ori mai mare decât creșterea
Economieacum 18 ore

Evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice. Rezultatele anchetei ANAF în cazul RICHRBT și al altor 16 firme au ajuns la Parchet
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 19 ore

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Planetei Pământ
Evenimentacum 3 ore

Pământul dispune de un ”termostat natural” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice. Studiu
Evenimentacum 6 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 15 ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 16 ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie