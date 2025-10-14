Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni

Performanță extraordinară pentru sportivul legitimat la CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan, care confirmă din nou forma excelentă pe plan internațional.

Alexandru Sibișan a urcat pe podium la Cupa Europeană de Seniori din Malaga, unde a obținut medalia de bronz după un parcurs impresionant.

Judoka român a reușit să învingă adversari puternici din Suedia, Spania și Croația, pierzând doar în fața unui sportiv din Rusia, care avea să câștige ulterior competiția.

Prin această reușită, Alexandru Sibișan își consolidează poziția în topul celor mai buni judoka europeni la categoria –100 kg, demonstrând din nou determinare și valoare în fața unor adversari experimentați.

Competiția, desfășurată în perioada 11–12 octombrie, a reunit sportivi de elită din România, Spania, Franța, Croația, Germania, Belgia, Suedia, Portugalia, Finlanda, Slovenia și Rusia.

La doar 21 de ani, Alexandru Sibișan este considerat unul dintre cei mai promițători judoka ai României. Medalia obținută la Malaga vine la scurt timp după succesul de la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu” din Focșani, unde sportivul a cucerit locul I.

Sportivii secției de judo de la CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Alin Dinu și Cristian Dinu, care contribuie constant la formarea unor performeri de nivel internațional.

Următoarea provocare pentru Alexandru Sibișan va fi Campionatul European de Judo U23, programat la finalul lunii octombrie, unde tânărul sportiv va încerca să adauge o nouă medalie în palmares.

Sibișan este sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești.

