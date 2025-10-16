ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu

ISU Alba a desfășurat 27 controale la unități de învățământ din județ, în contextul începerii noului an școlar 2025-2026, potrivit unui comunicat al institituției în care sunt prezentate rezultatele activității Inspecției de Prevenire în luna septembrie.

Potrivit documentului, pe timpul controalelor la unitățile de învățământ au fost constate 144 nereguli, din care au fost remediate 14 și au fost aplicate 128 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, au fost executate 27 exerciții de evacuare la care au participat 4.659 elevi și personal didactic.

Principalele nereguli care au fost constatate: funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, utilizarea necorespunzătoare a instalației electrice, depozitarea de materiale combustibile în încăperea centralei termice, blocarea căilor de evacuare cu materiale, astfel încât acestea nu erau păstrate libere și în stare de utilizare, nefuncționarea unor corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuarea din clădire sau pentru marcarea hidranților interiori de incendiu, neasigurarea accesului personalului pentru intervențiile operative, în cazul unui eventual incendiu, la instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interior, neverificarea instalației electrice sau a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor etc.

Măsuri dispuse: înlăturarea materialelor sau obiectelor care blocau căile de evacuare sau accesul la diferite instalații cu rol de apărare împotriva incendiilor, înlocuirea corpurilor de iluminat de siguranță care nu funcționau, remedierea improvizațiilor la instalația electrică etc.

”Din evidența existentă la nivelul Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Alba, situația clădirilor unităților de învățământ din județul Alba, autorizate/ neautorizate pentru cerința fundamentală de securitate la incendiu, se prezintă astfel:

79 de clădiri sunt autorizate;

144 de clădiri sunt neautorizate;

318 clădiri nu necesită autorizație de securitate la incendiu.

De asemenea, precizăm faptul că nu toate clădirile de învățământ necesită aviz și/sau autorizație de securitate la incendiu, cele care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt prevăzute în anexa nr. 1, punctul II, lit. e și e^1 din H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu” au precizat reprezentanții ISU Alba.

Obligația obținerii avizului/ autorizației de securitate la incendiu pentru clădirile de învățământ revine unităților administrative teritoariale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local.

Comunicatul integral AICI.

