Connect with us

Educație

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu

Publicat

acum 3 ore

ISU Alba a desfășurat 27 controale la unități de învățământ din județ,  în contextul începerii noului an școlar 2025-2026, potrivit unui comunicat al institituției în care sunt prezentate rezultatele activității Inspecției de Prevenire în luna septembrie.

Potrivit documentului, pe timpul controalelor la unitățile de învățământ au fost constate 144 nereguli, din care au fost remediate 14 și au fost aplicate 128 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, au fost executate 27 exerciții de evacuare la care au participat 4.659 elevi și personal didactic.

Principalele nereguli care au fost constatate: funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, utilizarea necorespunzătoare a instalației electrice, depozitarea de materiale combustibile în încăperea centralei termice, blocarea căilor de evacuare cu materiale, astfel încât acestea nu erau păstrate libere și în stare de utilizare, nefuncționarea unor corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuarea din clădire sau pentru marcarea hidranților interiori de incendiu, neasigurarea accesului personalului pentru intervențiile operative, în cazul unui eventual incendiu, la instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interior, neverificarea instalației electrice sau a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor etc.

Măsuri dispuse: înlăturarea materialelor sau obiectelor care blocau căile de evacuare sau accesul la diferite instalații cu rol de apărare împotriva incendiilor, înlocuirea corpurilor de iluminat de siguranță care nu funcționau, remedierea improvizațiilor la instalația electrică etc.

”Din evidența existentă la nivelul Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Alba, situația clădirilor unităților de învățământ din județul Alba, autorizate/ neautorizate pentru cerința fundamentală de securitate la incendiu, se prezintă astfel:

  • 79 de clădiri sunt autorizate;
  • 144 de clădiri sunt neautorizate;
  • 318 clădiri nu necesită autorizație de securitate la incendiu.

De asemenea, precizăm faptul că nu toate clădirile de învățământ necesită aviz și/sau autorizație de securitate la incendiu, cele care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt prevăzute în anexa nr. 1, punctul II, lit. e și e^1 din H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu” au precizat reprezentanții ISU Alba.

Obligația obținerii avizului/ autorizației de securitate la incendiu pentru clădirile de învățământ revine unităților administrative teritoariale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local.

Comunicatul integral AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    joi, 16.10.2025 at 10:30

    E și normal. Nora mea a așteptat mai mult de jumătate de an, avea toată documentația, să se învrednicească să-i verifice ceea ce a depus. Și într-un final a primt-o. Deci lentoare dusă până la disperare. Ăștia nu sunt obișnuiți cu hărțogăraia. Cu altele, știm noi care.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 minute

Locuitorii din Sântimbru și-au păzit comuna pe timpul nopții, de frica ursului. Paza va continua și în nopțile următoare
Evenimentacum 28 de minute

FOTO: ACCIDENT RUTIER în zona Barajului Petrești. Trei mașini implicate. TRAFIC BLOCAT
Administrațieacum 51 de minute

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAF
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 51 de minute

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAF
Administrațieacum 15 ore

VIDEO: Motivul pentru care în Alba Iulia traficul rutier nu este fluidizat deși lucrările de mobilitate s-au terminat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

16 octombrie: Începe campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025. Anunțul APIA
Economieacum 14 ore

IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară pentru anul 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 3 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 16 ore

Grecia va legaliza ziua de muncă de până la 13 ore în sectorul privat
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 17 ore

Vacanța elevilor din octombrie 2025: cele mai căutate destinații din România pentru sejururi în familie. Bugetul mediu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 19 ore

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Evenimentacum 3 zile

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
risc de saracie
Economieacum 2 zile

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Mai mult din Educatie