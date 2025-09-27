FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia

Un șofer din Alba Iulia a avut ghinionul să intre vineri noaptea cu autoturismul într-o groapă adâncă din asfalt, lăsată nesemnalizată pe o stradă din oraș.

Acesta ne-a transmis imagini cu craterul din asfalt, aflat pe strada Dimitrie Cantemir, în zona intersecției cu strada Miron Costin, în apropiere de Cimitirul Eroilor din Alba Iulia.

O astfel de groapă în asfalt, lăsată nesemnalizată de către muncitori, poate reprezenta un pericol pentru participanții la trafic. Cei care au ghinionul să intre cu autoturismele în ea riscă să se aleagă cu avarii (anvelopele, jantele sau suspensiile pot fi deteriorate în urma impactului).

