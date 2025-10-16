Serviciul Român de Informaţii, precizări legate de condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturi

Serviciul Român de Informaţii a făcut o serie de precizări legate de condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturi.

SRI atransmite că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

În categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli și geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide și altele cu o consistență similară.

”Când vă pregătiți bagajul de mână, verificați care produse sunt considerate „lichide” consultând exemplele din listele de mai jos:

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.” transmite SRI.

Citește și: Aeroportul Internaţional Sibiu elimină restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Ce cantitate va fi permisă

Mai multe aeroporturi din țară permit deja transportul lichidelor. Nu însă și principalul aeroport din România, ”Henry Coandă”, unde se pot pune în bagaje recipiente de maxim 100 de mililitri de lichid.

De ce nu ai voie să transporți lichide în bagajul de mână

Reamintim că nu este voie să transporți lichide în cantități mari în bagajul de mână din motive de securitate aeronautică, stabilite prin reglementări internaționale (în special de Uniunea Europeană, ICAO și TSA).

Scopul este de a limita cantitatea de substanță potențial periculoasă care poate fi adusă la bord.

Restricțiile au fost introduse în 2006, după ce autoritățile britanice au dejucat un complot terorist care viza detonarea unor explozibili lichizi la bordul mai multor avioane ce urmau să zboare spre SUA.

Teroriștii plănuiau să transporte substanțe chimice aparent inofensive (precum băuturi sau cosmetice), care combinate ar fi putut produce explozibili puternici.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News