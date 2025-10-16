Connect with us

Eveniment

Serviciul Român de Informaţii, precizări legate de condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturi

Publicat

acum O oră

Serviciul Român de Informaţii a făcut o serie de precizări legate de condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturi.

SRI atransmite că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

În categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli și geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide și altele cu o consistență similară.

”Când vă pregătiți bagajul de mână, verificați care produse sunt considerate „lichide” consultând exemplele din listele de mai jos:

  • Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.
  • Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.
  • Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.” transmite SRI.

Citește și: Aeroportul Internaţional Sibiu elimină restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Ce cantitate va fi permisă

Mai multe aeroporturi din țară permit deja transportul lichidelor. Nu însă și principalul aeroport din România, ”Henry Coandă”, unde se pot pune în bagaje recipiente de maxim 100 de mililitri de lichid.

De ce nu ai voie să transporți lichide în bagajul de mână

Reamintim că nu este voie să transporți lichide în cantități mari în bagajul de mână din motive de securitate aeronautică, stabilite prin reglementări internaționale (în special de Uniunea Europeană, ICAO și TSA).

Scopul este de a limita cantitatea de substanță potențial periculoasă care poate fi adusă la bord.

Restricțiile au fost introduse în 2006, după ce autoritățile britanice au dejucat un complot terorist care viza detonarea unor explozibili lichizi la bordul mai multor avioane ce urmau să zboare spre SUA.

Teroriștii plănuiau să transporte substanțe chimice aparent inofensive (precum băuturi sau cosmetice), care combinate ar fi putut produce explozibili puternici.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Serviciul Român de Informaţii, precizări legate de condiţiile de transport al lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturi
Evenimentacum 2 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 2 ore

Parc fotovoltaic de 3 MW, la Oarda de Sus. Primăria Alba Iulia a lansat licitația pentru execuția lucrărilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum 13 ore

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Aproape 1000 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaz, în primele 9 luni. Situația din Alba și din țară
Economieacum 10 ore

ANAF declanșează acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi mari fără să declare veniturile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 7 ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 4 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 12 ore

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 2 zile

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Educațieacum 15 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
Mai mult din Educatie