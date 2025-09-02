Connect with us

Depresia post-vacanță există. Sfaturi pentru a reveni cu energie la muncă sau școală

Depresia post-vacanță: Începutul toamnei indică, pentru mulți dintre noi, sfârșitul vacanțelor sau al concediilor. Indiferent dacă este vorba despre o scurtă escapadă de weekend în Delta Dunării sau despre două săptămâni de drumeții în Grecia, te-ai aștepta să te întorci acasă cu bateriile încărcate, dar din păcate se întâmplă chiar contrariul.

Așadar, în loc să te simți optimist în legătură cu viața de zi cu zi și să revii cu forțe noi pentru muncă sau studiu, task-urile par copleșitoare, rutina este mai obositoare decât de obicei și deja te gândești la următoarea vacanță.

„Despresia post-vacanță” există

Dacă ți se pare cunoscut ceea ce scrie mai sus, să știi că nu ești singurul, „depresia post-vacanță” este reală și foarte comună.

„Reorientarea către realitate după o vacanță poate fi dificilă”, astfel: „Chiar dacă te-ai simțit relaxat și lipsit de stres în timpul călătoriei, indiciile vizuale și auditive din rutina ta zilnică îți pot aminti inconștient de cât de stresat erai înainte să pleci”, spune Kara Lissy, psihoterapeut specializat în gestionarea stresului și a burnout-ului, citat de Real Simple.

Într-adevăr, senzația de tristețe după vacanță nu este plăcută, dar este firească și nu indică o problemă și nici că vacanța nu a fost suficient de relaxantă.

Diferența bruscă dintre ritmul relaxat al concediului și cel alert al vieții de zi cu zi poate fi copleșitoare, iar cheia este să faci tranziția cât mai blând posibil.

Psihologii subliniază că, prin câteva schimbări conștiente, poți integra în rutina zilnică o parte din liniștea și inspirația aduse de vacanță.

Iată câteva recomandări practice de la specialiști care te pot ajuta să te reconectezi, să îți regăsești echilibrul și să păstrezi cu tine puțin din calmul vacanței, chiar și după ce ți-ai despachetat deja bagajele.

O zi de acomodare

Un mod de a face tranziția înapoi către viața de zi cu zi mai ușoară este să îți oferi o zi sau două de acomodare pentru a te relaxa și a te reorganiza.

Potrivit Real Simple, acest timp suplimentar poate ajuta la reducerea stresului și face ca revenirea la viața post-vacanță să fie mai ușoară.

Să sari direct în muncă după vacanță poate fi un risc de burnout. Chiar și o zi în plus pentru a despacheta, a spăla hainele sau a dormi mai mult poate atenua șocul pentru creier și corp.

Adu puțin din vacanță acasă

Păstrează în aria ta vizuală un suvenir sau o poză din vacanță. Acestea pot ajuta la menținerea senzației de relaxare și inspirație în viața de zi cu zi.

De asemenea, poți recrea acasă unele experiențe trăite în călătorie, cum ar fi să gătești un preparat pe care l-ai încercat în vacanță.

Descoperă ceva nou în oraș

Chiar și în orașul în care locuiești poți recrea senzația unei excursii. Încearcă un restaurant nou, vizitează un cartier pe care nu îl frecventezi de obicei sau alege un traseu diferit pentru plimbare.

Chiar și schimbările mici pot aduce un sentiment similar celui trăit în vacanță.

Stabilește obiective mici și ușor de realizat

După vacanță, poate fi copleșitor să intri direct în „pâine” la muncă sau la studiu.

Începe cu câteva obiective mici și ușor de atins, cum ar fi să mergi la culcare la o oră rezonabilă sau să gătești ceva ce îți face plăcere.

Acești pași simpli te ajută să reintri treptat în rutină fără să te simți copleșit.

Depresia post-vacanță: Fii atent la cum te simți cu adevărat

Dacă starea de oboseală/tristețe persistă după câteva zile sau dacă te întorci din vacanță la fel de epuizat cum ai plecat, ar putea fi un semnal că este nevoie de atenție suplimentară.

Aceasta poate indica burnout sau simptome de depresie, ceea ce sugerează reevaluarea sarcinilor și a modalităților de gestionare a stresului.

Planifică următoarea vacanță

Dacă timpul și bugetul permit, programează următoarea vacanță sau chiar o escapadă de weekend înainte de a ajunge la epuizare.

Așteptarea unei noi călătorii poate crește motivația și starea de bine.

Planificarea unei vacanțe atunci când ești relaxat și calm, nu atunci când ești deja epuizat, ajută la menținerea energiei și a echilibrului emoțional.

