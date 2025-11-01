Connect with us

Eveniment

Depresia sezonieră: ce este și de ce apare. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și ce putem face pentru a ne simți mai bine

tristețe. depresie sezoniera

Publicat

acum 20 de secunde

Depresia sezonieră: pe măsură ce zilele devin mai scurte și lumina naturală se reduce, tot mai mulți oameni resimt efectele tulburării afective sezoniere.

Nu este vorba despre o simplă stare de melancolie de toamnă, ci de o afecțiune recunoscută medical, care poate influența starea de spirit și nivelul de energie.

SAD (Seasonal Affective Disorder) este un tip de tulburare de dispoziție care apare doar atunci când se schimbă anotimpurile, de obicei de la vară la toamnă și iarnă, deși unii oameni pot avea SAD de vară.

Se crede că reducerea cantității de lumină solară în lunile de toamnă și iarnă poate afecta substanțele chimice naturale din organism, precum serotonina și melatonina, care influențează dispoziția, nivelul de energie și reglează somnul, potrivit medicului specialist Pamela Yung.

Pe măsură ce anotimpurile se schimbă, modificările în nivelul de energie, emoții, somn sau interes față de activități pot indica o tulburare afectivă sezonieră.

Ce este depresia sezonieră și de ce apare

Așadar, SAD este diferit de simpla lipsă de motivație tipică iernii și poate fi mai grav. Este, de asemenea, mai frecvent în rândul locuitorilor din Pacificul de Nord-Vest și din alte regiuni nordice, din cauza numărului redus de ore de lumină din perioada lunilor noiembrie–februarie.

Totuși, depresia sezonieră este prezentă și în rândul românilor, deoarece se întunecă atât de devreme. După cum știm, România a trecut la ora de iarnă în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile s-au dat înapoi cu o oră.

Astfel, ora 04:00 a devenit ora 03:00, iar românii au dormit cu o oră în plus. După această bucurie, multe persoane au început să resimtă stări de tristețe.

Reducerea duratei zilelor și absența luminii naturale pot provoca ceea ce este cunoscut sub numele de tulburare afectivă sezonieră. Nu este vorba doar despre o ușoară melancolie de toamnă, ci despre o afecțiune recunoscută medical.

Ce să faci pentru a te simți mai bine

Dacă bănuiești că depresia sezonieră te afectează, este bine să:

  • consulți un specialist în sănătate mintală: psihoterapie sau medicamente pentru reglarea dispoziției.
  • faci terapie cu lumină: 20-60 minute dimineața, zilnic, din toamnă până primăvara.
  • petreci timp afară: plimbări scurte pentru lumina naturală.
  • verifici nivelul vitaminei D: suplimente recomandate de medic dacă e nevoie.
  • îți menții exercițiile fizice: 20 minute, cel puțin 3 zile pe săptămână.

De asemenea, o alimentatie echilibrată și somnul regulat ajută la menținerea energiei și a dispoziției. Este bine să limitezi zahărul și carbohidrații, dar și să eviți ecranele seara pentru a avea un somn bun.

Totodată, conexiunile sociale și activitățile noi, hobby-urile sau plimbările scurte, ajută la combaterea izolării și a monotoniei de iarnă.

Foto: Imagine generată cu AI

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

tristețe. depresie sezoniera
Evenimentacum 20 de secunde

Depresia sezonieră: ce este și de ce apare. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și ce putem face pentru a ne simți mai bine
Evenimentacum 46 de minute

DIICOT Alba Iulia a confiscat câteva grame de droguri, role de foițe, de la trei tineri din județ. Au scăpat de acuzații
Evenimentacum O oră

ANAF vinde mașini, tractoare și ambarcațiuni confiscate, cu prețuri între 200 și 126.000 de euro. Licitațiile din noiembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

teren agricol
Economieacum o zi

APIA face plăți pentru o categorie de fermieri. Cine primește bani și care sunt sumele cuvenite
Economieacum o zi

Atenție la reducerile false de Black Friday: Ce să faci atunci când comercianții umflă prețurile înainte de promoții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Evenimentacum o zi

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 5 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

tristețe. depresie sezoniera
Evenimentacum 20 de secunde

Depresia sezonieră: ce este și de ce apare. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și ce putem face pentru a ne simți mai bine
Evenimentacum 2 ore

Președintele Nicușor Dan se va însura ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Anunțul făcut într-un interviu pentru Cotidianul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 5 ore

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Actualitateacum 10 ore

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum 7 ore

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 2 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie