Depresia sezonieră: ce este și de ce apare. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și ce putem face pentru a ne simți mai bine

Depresia sezonieră: pe măsură ce zilele devin mai scurte și lumina naturală se reduce, tot mai mulți oameni resimt efectele tulburării afective sezoniere.

Nu este vorba despre o simplă stare de melancolie de toamnă, ci de o afecțiune recunoscută medical, care poate influența starea de spirit și nivelul de energie.

SAD (Seasonal Affective Disorder) este un tip de tulburare de dispoziție care apare doar atunci când se schimbă anotimpurile, de obicei de la vară la toamnă și iarnă, deși unii oameni pot avea SAD de vară.

Se crede că reducerea cantității de lumină solară în lunile de toamnă și iarnă poate afecta substanțele chimice naturale din organism, precum serotonina și melatonina, care influențează dispoziția, nivelul de energie și reglează somnul, potrivit medicului specialist Pamela Yung.

Pe măsură ce anotimpurile se schimbă, modificările în nivelul de energie, emoții, somn sau interes față de activități pot indica o tulburare afectivă sezonieră.

Ce este depresia sezonieră și de ce apare

Așadar, SAD este diferit de simpla lipsă de motivație tipică iernii și poate fi mai grav. Este, de asemenea, mai frecvent în rândul locuitorilor din Pacificul de Nord-Vest și din alte regiuni nordice, din cauza numărului redus de ore de lumină din perioada lunilor noiembrie–februarie.

Totuși, depresia sezonieră este prezentă și în rândul românilor, deoarece se întunecă atât de devreme. După cum știm, România a trecut la ora de iarnă în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile s-au dat înapoi cu o oră.

Astfel, ora 04:00 a devenit ora 03:00, iar românii au dormit cu o oră în plus. După această bucurie, multe persoane au început să resimtă stări de tristețe.

Reducerea duratei zilelor și absența luminii naturale pot provoca ceea ce este cunoscut sub numele de tulburare afectivă sezonieră. Nu este vorba doar despre o ușoară melancolie de toamnă, ci despre o afecțiune recunoscută medical.

Ce să faci pentru a te simți mai bine

Dacă bănuiești că depresia sezonieră te afectează, este bine să:

consulți un specialist în sănătate mintală : psihoterapie sau medicamente pentru reglarea dispoziției.

: psihoterapie sau medicamente pentru reglarea dispoziției. faci terapie cu lumină: 20-60 minute dimineața, zilnic, din toamnă până primăvara.

20-60 minute dimineața, zilnic, din toamnă până primăvara. petreci timp afară: plimbări scurte pentru lumina naturală.

plimbări scurte pentru lumina naturală. verifici nivelul vitaminei D : suplimente recomandate de medic dacă e nevoie.

: suplimente recomandate de medic dacă e nevoie. îți menții exercițiile fizice: 20 minute, cel puțin 3 zile pe săptămână.

De asemenea, o alimentatie echilibrată și somnul regulat ajută la menținerea energiei și a dispoziției. Este bine să limitezi zahărul și carbohidrații, dar și să eviți ecranele seara pentru a avea un somn bun.

Totodată, conexiunile sociale și activitățile noi, hobby-urile sau plimbările scurte, ajută la combaterea izolării și a monotoniei de iarnă.

Foto: Imagine generată cu AI

