Connect with us

Eveniment

DGASPC Alba: Persoanele cu dizabilități pot depune cereri pentru vouchere cu care se pot cumpăra tehnologii asistive și de acces

Publicat

acum O oră

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba anunță că 2025 a început etapa de pre-înscriere în cadrul  proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST”, implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

Prin acest program, persoanele cu dizabilități, copii și adulți, cu certificat de încadrare în grad de handicap, pot primi vouchere electronice destinate achiziționării de tehnologii asistive și de acces.

Valoarea maximă a voucherului este de 39.900 lei, cu TVA inclus și este valabil șase luni de la emitere.

Etapa de pre-înscriere este în perioada 1-15 octombrie (până la ora 16.00)

Cererea de pre-înscriere se poate accesa aici. Completarea se face online, direct de către solicitant sau cu sprijinul experților grupului țintă.

Vouchere pentru tehnologii asistive și de acces. Procedura și date necesare

Potrivit DGASPC Alba, sunt necesare date precum: numele și prenumele, CNP, date de contact, tipul și gradul de handicap, perioada de valabilitate a certificatului, precum și acordul privind prelucrarea datelor personale.

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu prelucrarea acestor informații, formularul de pre-înscriere nu va putea fi transmis deoarece datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate fără acordul expres al solicitantului.

După transmiterea formularului, va fi generat automat un mesaj în care solicitantului i se va aduce la cunoștință numărul de înregistrare.

Solicitantul va fi ulterior contactat de către expertul de grup țintă alocat regiunii și i se vor solicita documentele aferente următoarei etape.

Fiecare solicitant se va înregistra o singură dată, pe baza CNP-ului înscris în formularul de pre-înscriere.

În termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea solicitării, expertul de grup țintă alocat fiecărei regiuni, va analiza formularul și va întocmi lista persoanelor pre-înscrise.

Vouchere pentru tehnologii asistive și de acces. Beneficiari

Proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST”  se adresează tututor persoanelor cu dizabilități, indiferent de statutul profesional.

Nu pot beneficia persoanele care au primit finanțare pentru tehnologie asistivă și de acces, în ultimii trei ani, din fonduri publice/europene/decontată prin CNAS pentru aceeași sub-clasă. Excepții sunt persoanele care suferă de deficiențe bilaterale, pentru care s-a decontat un singur produs/dispozitiv, dar care însă nu acoperă complet nevoia bilaterală a solicitantului.

Voucher pentru tehnilogii asistive și de acces. Cum se utilizează

Valoarea maximă a unui e-voucher pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces va fi de 39.900 lei, cu TVA inclus.

Aceasta acoperă tehnologiile asistive și de acces identificate în lista furnizorului transmisă de acesta la ANPDPD. Produsele vor fi distincte și/sau complementare (inclusiv accesoriile necesare funcționării produselor alese).

Produsele recomandate trebuie să fie în concordanță cu codurilor de boală menționate în certificatul de încadrare în grad de handicap, precum și eventualelor afecțiuni care decurg din boala principală ce a determinat handicapul.

Voucherul poate fi utilizat pentru achiziția de produse destinate acoperirii unei/unor nevoi specifice, corespunzătoare ariilor de funcționalitate (mobilitate, deplasare și manipulare obiecte, vedere, auz, comunicare, funcții mintale, auto-îngrijireși menținereasănătății, viața domestică, interacțiuniși relațiiinterpersonale, educație/muncă/viață economică, viața socială).

Se pot achiziționa cel mult trei produse și cel mult trei accesorii, în funcție de tipul de dizabilitate, conform certificatului de încadrare. Accesoriile pot fi achiziționate doar împreună cu produsul asistiv corespunzător și doar în măsura în care contribuie la utilizarea optimă a produsului principal.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 minute

Avertizări de inundații în jumătate din țară, inclusiv județul Alba, până duminică, 5 octombrie. Zonele vizate
Evenimentacum 31 de minute

Firmele din Alba care vor să angajeze absolvenți de facultate sunt invitate la bursa locurilor de muncă. Când va avea loc
Evenimentacum 57 de minute

VIDEO: Bărbat din Sebeș, reținut după ce a fugit de la locul unui accident. A rănit un alt bărbat care mergea cu o trotinetă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 16 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 19 ore

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Noile standarde pentru contabili: e-legitimație, e-parafă, adeverințe și e-aviz. Când intră în vigoare
rechemare BMW
Economieacum 3 ore

Informații importante pentru asigurații DallBogg, compania căreia ASF i-a interzis să emită contracte noi. DOCUMENT
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum 22 de ore

Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea intră la Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Handbalistele de la LPS ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă un ”meci de foc” împotriva CS Jiul Rovinari 2016. Apel pentru suporteri
Evenimentacum 4 ore

Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 7 ore

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Evenimentacum 21 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 2 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 6 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Evenimentacum o zi

Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar
Educațieacum 2 zile

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Mai mult din Educatie