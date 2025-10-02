DGASPC Alba: Persoanele cu dizabilități pot depune cereri pentru vouchere cu care se pot cumpăra tehnologii asistive și de acces

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba anunță că 2025 a început etapa de pre-înscriere în cadrul proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST”, implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

Prin acest program, persoanele cu dizabilități, copii și adulți, cu certificat de încadrare în grad de handicap, pot primi vouchere electronice destinate achiziționării de tehnologii asistive și de acces.

Valoarea maximă a voucherului este de 39.900 lei, cu TVA inclus și este valabil șase luni de la emitere.

Etapa de pre-înscriere este în perioada 1-15 octombrie (până la ora 16.00)

Cererea de pre-înscriere se poate accesa aici. Completarea se face online, direct de către solicitant sau cu sprijinul experților grupului țintă.

Vouchere pentru tehnologii asistive și de acces. Procedura și date necesare

Potrivit DGASPC Alba, sunt necesare date precum: numele și prenumele, CNP, date de contact, tipul și gradul de handicap, perioada de valabilitate a certificatului, precum și acordul privind prelucrarea datelor personale.

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu prelucrarea acestor informații, formularul de pre-înscriere nu va putea fi transmis deoarece datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate fără acordul expres al solicitantului.

După transmiterea formularului, va fi generat automat un mesaj în care solicitantului i se va aduce la cunoștință numărul de înregistrare.

Solicitantul va fi ulterior contactat de către expertul de grup țintă alocat regiunii și i se vor solicita documentele aferente următoarei etape.

Fiecare solicitant se va înregistra o singură dată, pe baza CNP-ului înscris în formularul de pre-înscriere.

În termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea solicitării, expertul de grup țintă alocat fiecărei regiuni, va analiza formularul și va întocmi lista persoanelor pre-înscrise.

Vouchere pentru tehnologii asistive și de acces. Beneficiari

Proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST” se adresează tututor persoanelor cu dizabilități, indiferent de statutul profesional.

Nu pot beneficia persoanele care au primit finanțare pentru tehnologie asistivă și de acces, în ultimii trei ani, din fonduri publice/europene/decontată prin CNAS pentru aceeași sub-clasă. Excepții sunt persoanele care suferă de deficiențe bilaterale, pentru care s-a decontat un singur produs/dispozitiv, dar care însă nu acoperă complet nevoia bilaterală a solicitantului.

Voucher pentru tehnilogii asistive și de acces. Cum se utilizează

Valoarea maximă a unui e-voucher pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces va fi de 39.900 lei, cu TVA inclus.

Aceasta acoperă tehnologiile asistive și de acces identificate în lista furnizorului transmisă de acesta la ANPDPD. Produsele vor fi distincte și/sau complementare (inclusiv accesoriile necesare funcționării produselor alese).

Produsele recomandate trebuie să fie în concordanță cu codurilor de boală menționate în certificatul de încadrare în grad de handicap, precum și eventualelor afecțiuni care decurg din boala principală ce a determinat handicapul.

Voucherul poate fi utilizat pentru achiziția de produse destinate acoperirii unei/unor nevoi specifice, corespunzătoare ariilor de funcționalitate (mobilitate, deplasare și manipulare obiecte, vedere, auz, comunicare, funcții mintale, auto-îngrijireși menținereasănătății, viața domestică, interacțiuniși relațiiinterpersonale, educație/muncă/viață economică, viața socială).

Se pot achiziționa cel mult trei produse și cel mult trei accesorii, în funcție de tipul de dizabilitate, conform certificatului de încadrare. Accesoriile pot fi achiziționate doar împreună cu produsul asistiv corespunzător și doar în măsura în care contribuie la utilizarea optimă a produsului principal.

