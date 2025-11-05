DIICOT Alba Iulia a confiscat 11 plante de cannabis. Cel care le-a crescut le folosea pentru a-și trata durerile articulare

Un bărbat din Alba Iulia a scăpat de orice interacțiune cu DIICOT și instanțele de judecată după ce în urmă cu aproape doi ani anchetatorii au descoperit că creștea câteva plante de cannabis.

La doi ani de la descoperire și anchetatorii au decis că confiște plantele care se aflau în camera de probe. Mai exact un proces s-a desfășurat pe rolul Tribunalului Alba, iar în data de 30 octombrie a primit o decizie.

Asta după ce în iulie 2025 a scăpat de acuzații, dosarul fiind închis deoarece fapta a fost una minoră.

Creștea canabis pentru a-și trata problemele de sănătate

La un moment dat, în data de 22 februarie 2024, anchetatorii au descoperit într-un imobil din oraș că bărbatul creștea 11 plante de canabis.

Potrivit motivării instanței era vorba despre 11 plăntuțe de canabis cu masa de 14,4 grame. De asemenea au mai fost descoperite și două grindere, dar și aproape un gram de canabis.

Drept urmare bărbatul s-a ales cu un dosar penal pentru deținere de droguri și consum.

În fața anchetatorilor bărbatul a declarat ”că plantele de canabis le-a crescut cu semințe cumpărate de pe internet în scop medicinal pentru a-şi trata durerile articulare. Grinderele le-a folosit de foarte mult timp, fiind foarte vechi. În trecut a consumat canabis, însă a renunţat. A mai menționat faptul că nu a știut nimeni niciodată de această activitate de cultivare a canabisului și nu era în contact cu nicio persoană care consumă astfel de substanțe de cel puțin câteva luni de zile până la momentul depistării plantelor și nici după aceea”, se arată în motivarea instanței disponibilă pe rejust.ro.

Cum s-a terminat ancheta

Fapta în sine a fost una de o gravitate scăzută au notat anchetatorii. Mai exact, procurorul de caz a subliniat faptul că bărbatul ”a deținut canabisul pe care l-a cultivat personal în scopul ameliorării unor probleme de sănătate, nu are antecedente penale şi a renunțat la adicție de mai mult timp”.

Acesta a mai precizat că o continuare a procesului ar implica costuri mult prea mari în raport cu gravitatea faptelor.

Drept urmare DIICOT Alba Iulia a cerut confirmarea renunțării la urmărirea penală. Mai exact o închidere a dosarului. În data de 24 iulie 2025 magistrații Tribunalului Alba au admis cererea procurorilor și au admis cererea de închidere a dosarului.

Plantele de cannabis, confiscate

La patru luni de la închiderea dosarului, magistrații au decis confiscarea celor 11 plante de cannabis care se aflau în camera de obiecte confiscate a IPJ Alba.

Procurorii au propus confiscarea, magistrații au admis-o. Drept urmare, plantele au fost confiscate, iar dosarul a fost închis.

