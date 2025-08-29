Connect with us

Educație

Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice

Publicat

acum O oră

Directorii, directorii adjuncți și profesorii din inspectoratele școlare, trimiși la catedră: Guvernul a adoptat joi o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea degrevării de normă didactică de predare și a obligației de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2025-2026.

Normele se aplică directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și personalului din inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență educațională.

Gradul de degrevare variază în funcție de specificul funcției și mărimea sau tipul unității de învățământ, potrivit știrilor ProTV.

Directorii unităților preuniversitare (grădinițe, școli primare, gimnaziale, liceale) vor preda între 10 și 20 de ore pe săptămână, în funcție de numărul de formațiuni de studiu și structura unității.

Directorii adjuncți vor trebui să predea 12 ore/săptămână, iar personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare va preda 10 ore/săptămână.

În plus, personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control nu poate desfășura activități didactice remunerate prin plata cu ora, cu o singură excepție: în unitățile din zone izolate sau dezavantajate, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Hotărârea a fost adoptată în ședința de Guvern de joi.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

evacuare esapament masina poluare co2
Evenimentacum 32 de minute

Reguli noi la impozitul pe mașini: se va lua în calcul și norma de poluare. Care sunt pragurile
Actualitateacum 47 de minute

FOTO: La Sebeș a fost finalizată reabilitarea drumului de acces către Cimitirul Municipal și către noua grădiniță
Educațieacum O oră

Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 4 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS
Actualitateacum 23 de ore

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Evenimentacum 2 zile

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 2 zile

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare
comunicat proiect
Actualitateacum 3 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice
Educațieacum 21 de ore

Regulamentul de premiere a elevilor olimpici, aprobat în Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul este de 50.000 de lei
Mai mult din Educatie