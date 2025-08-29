Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice

Directorii, directorii adjuncți și profesorii din inspectoratele școlare, trimiși la catedră: Guvernul a adoptat joi o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea degrevării de normă didactică de predare și a obligației de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2025-2026.

Normele se aplică directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și personalului din inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență educațională.

Gradul de degrevare variază în funcție de specificul funcției și mărimea sau tipul unității de învățământ, potrivit știrilor ProTV.

Directorii unităților preuniversitare (grădinițe, școli primare, gimnaziale, liceale) vor preda între 10 și 20 de ore pe săptămână, în funcție de numărul de formațiuni de studiu și structura unității.

Directorii adjuncți vor trebui să predea 12 ore/săptămână, iar personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare va preda 10 ore/săptămână.

În plus, personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control nu poate desfășura activități didactice remunerate prin plata cu ora, cu o singură excepție: în unitățile din zone izolate sau dezavantajate, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Hotărârea a fost adoptată în ședința de Guvern de joi.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News