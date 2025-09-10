Doi căței au fost aruncați într-o pungă în spatele unei case din Vințu de Jos. Polițiștii au intervenit după un apel la 112

Doi pui de căței au fost abandonați, într-o pungă, în spatele unei case din Vințu de Jos. Cei doi căței au fost aruncați în dimineața zilei de miercuri, 10 septembrie.

O persoană a sunat la 112 și a anunțat polițiștii de ceea ce s-a întâmplat.

La fața locului s-au prezentat polițiștii de la Protecția Animalelor. Aceștia au găsit cățeii și i-au predat asociației Arche Noah Transilvania.

Reprezentanții IPJ Alba au declarat că cei doi căței sunt în afara orcărui pericol, în acest moment.

