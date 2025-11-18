Connect with us

Doi tineri din Alba, arestați 30 de zile pentru furt calificat dintr-o biserică din Copșa Mică. Ce au luat din lăcaș

acum 2 ore

Doi tineri din Alba, arestați pentru 30 de zile pentru furt calificat dintr-o biserică din Copșa Mică.

Reprezeintanții IPJ Sibiu au anunțat că  Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva a doi tineri de 19, respectiv 28 de ani.

La data de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au fost sesizați de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

Polițiștii sibieni au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c. ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult.

De acolo ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro.

În urma acțiunilor operative ale polițiștilor prejudiciul a fost recuperat parțial, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

Împotriva celor doi tineri, la data de 16 noiembrie a.c. s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Mediaș, în vederea aplicării unei măsuri preventive.

Ulterior, la data de 17 noiembrie a.c., instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora.

La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică se continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat.

Recomandări preventive privind furturile din locuințe/societăți

Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenția persoanelor care concep diverse modalități de a şi le însuși, indiferent dacă acestea se află într-o locuinţă, magazin, depozit ori în circulaţie.

Una din cele mai eficiente metode de protecţie o constituie limitarea posibilităţilor de acces la bunurile de valoare şi prelungirea timpul necesar pentru sustragerea acestora de către infractori.

În acest sens, polițiștii din cadrul IPJ Sibiu vă recomandă următoarele:

  • asigurați locuința/societatea cu încuietori corespunzătoare uşilor de la subsol, terase sau orice alte intrări suplimentare;
  • instalați un sistem de iluminare automat cu detecţia mişcării şi un sistem de supraveghere video, care să cuprindă și perimetrul exterior;
  • montați un sistem de alarmă în locuinţă sau societate comercială;
  • dacă locuința ori societatea comercială se află la parter sau la etajul 1, montați grilaje la fereastră;
  • nu permiteți accesul în locuință diverselor persoane străine care pretind că reprezintă diverse instituții și nu oferiți informaţii despre dumneavoastră, bunurile pe care le dețineți ori despre vecini;
  • evitați depozitarea în curte, la vedere, a ambalajelor unor obiecte de valoare;
  • nu anunțați plecarea dumneavoastră în concedii sau vacanțe, pe rețelele sociale;
  • în cazul în care ați sesizat o tentativă de pătrundere, urme de forțare a ușii sau lipsa bunurilor ori a banilor, anunțați imediat organele de poliție și evitați să atingeți obiectele sau zona respectivă, pentru a nu altera eventualele urme ce pot ajuta la identificarea autorilor.

Respectarea acestor măsuri contribuie semnificativ la reducerea riscurilor și la protejarea bunurilor dumneavoastră.

