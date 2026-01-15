Polițiștii din Alba au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul vârsticului de 89 de ani, carbonizat într-un incendiu la Lunca Mureșului

”La data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 19.20, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui incendiu la o locuință din Lunca Mureșului.

La locul evenimentului, după intervenția echipajelor specializate, polițiștii au constatat că un bărbat, în vârstă de 89 de ani, a fost surprins de incendiu și, din nefericire, a decedat.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea documentării și stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment” au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Reamintim că bărbatul a fost găsit carbonizat în interiorul locuinței care luase foc.

Deschiderea unui dosar penal într-o asemenea situație este o procedură standard și nu presupune neapărat suspiciuni legate de deces.

