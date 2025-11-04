Două fotografii de Samoilă Mârza, de la Viena 1918: Exponatul lunii noiembrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Exponatul lunii noiembrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat marți, 4 noiembrie, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, de la ora 11:00.

Astfel, este vorba despre „Senatul Militar Român Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena în fotografiile lui Samoilă Mârza”, două instantanee luate în 14 octombrie 1918 la Viena.

Vernisajul expoziției va avea loc la parterul clădirii centrale a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților Muzeului Național al Unirii dn Alba Iulia, aceștia intenționează să pună în antenția publicului o generație de români ardeleni care și-au înțeles misiunea și au acceptat imensele provocări ale momentului care avea o miză capitală – unirea tuturor românilor într-un singur stat.

Acțiunea românilor, cu profunde implicații naționale, se găsea în preajma încheierii războiului în plin proces de organizare și definire, totul culminând cu Adunarea Națională din Alba Iulia de la 1 decembrie 1918.

Muzeul marchează, în mod egal și obligatoriu, ceremonia de sfințire din 14 noiembrie 1918 a drapelului Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena, înființat la inițiativa CNR prin delegatul Iuliu Maniu, personalitate marcantă a României cu o influență decisivă asupra Unirii din 1 decembrie 1918.

De asemenea, este subliniată contribuția lui Samoilă Mârza, omul providențial care a surprins marile evenimente de la finalul anului 1918 și perioada interbelică din Alba Iulia.

Totodată, expoziția va fi accesibilă publicului pe toată perioada lunii noiembrie 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News