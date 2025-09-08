Două străzi din Cugir vor rămâne fără apă potabilă pentru mai multe ore. Precizările APA CTTA

Reprezentanții Apa CTTA au transmis că marți, 9 septembrie, se vor efectua lucrări de mentenanță la rețeaua de transport apă pe două străzi din orașul Cugir.

Potrivit Apa CTTA, marți, 9 septembrie, începând cu ora 8:00, se vor efectua lucrări de mentenanță la rețeaua de transport apă DN 600 în orașul Cugir, pe străzile Ion Creangă și Mureșului.

Reluarea alimentării cu apă este estimată pentru ora 18:00.

„Rugăm consumatorii să-și asigure rezerva de apă necesară pe perioada întreruperii alimentării cu apă potabilă.

La reluarea furnizării apei potabile pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim clienții să folosească apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea vor fi semnalate imediat la numărul unic Call Center:

0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

În afara programului, la Dispeceratul SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Cugir, la numerele de telefon:

0258 751 139;

0725 113 123, în vederea intervenției”, adaugă sursa citată.

