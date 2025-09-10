UPDATE: Drone rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei. Apărarea NATO a fost mobilizată

Polonia a mobilizat miercuri sistemele de apărare aeriană, cele proprii și cele ale NATO, pentru a doborî drone în spațiul său aerian. Măsura a venit după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

Varșovia s-a implicat astfel în premieră în războiul din țara vecină. A numit încălcarea spațiului său aerian drept ”un act de agresiune”, informează Reuters, AFP, dpa și EFE.

A fost alertă aeriană și în România în noaptea de marți spre miercuri. Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Însă acestea nu au intrat în spațiul aerian românesc.

UPDATE: NATO nu tratează incidentul cu drone, în Polonia, drept atac (surse)

NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters.

Aceasta a adăugat că indiciile inițiale sugerează o incursiune intenționată a șase până la 10 drone ruse, potrivit Agerpres.

”A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat”, a remarcat sursa, care a adăugat că sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu radarele lor, dar nu le-au atacat.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze, avioane de supraveghere AWACS italiene și aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operațiunea din cursul nopții, potrivit sursei.

Polonia: operațiunile aviației

Între timp, comandamentul operațional al armatei poloneze a anunțat că operațiunile aviației poloneze și aliate legate de încălcările spațiului aerian polonez s-au încheiat. Însă eforturile de localizare a posibilelor locuri de prăbușire a obiectelor care au pătruns în spațiul aerian polonez continuă, relatează Reuters.

După ”încălcări repetate” ale spațiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata Poloniei a anunțat desfășurarea de aeronave poloneze și aliate, potrivit Agerpres.

”Avioanele și-au folosit armele împotriva obiectelor ostile”, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X. Acesta a adăugat că este ”în contact constant cu comandamentul NATO”.

Înaltul oficial polonez a cerut totodată populației ”să-și păstreze calmul și să distribuie doar anunțuri oficiale din partea armatei și a serviciilor statului”.

”În urma atacului de astăzi (miercuri – n.r.) al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă”, a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X.

”Acesta este un act de agresiune care a creat o amenințare reală la adresa securității cetățenilor noștri”, a adăugat acesta.

Demersul forțelor poloneze și aliate

Forțele poloneze și aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor ”peste zece obiecte, iar pentru cele care puteau reprezenta o amenințare, comandantul operațional al forțelor armate a luat decizia de a le neutraliza. Unele drone care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte”, a explicat centrul de comandă polonez.

Obiectele doborâte erau în curs de a fi localizate, a declarat această sursă, fără a specifica numărul lor.

Centrul de comandă al armatei poloneze i-a îndemnat pe oameni să rămână în case, numind regiunile Podlaskie, Mazowieckie și Lublin ca fiind cele mai expuse riscului. A adăugat: ”Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”.

Secretarul general al NATO a fost informat

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat pe platforma X că ”l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația actual” și despre acțiunile întreprinse. Totodată, Tusk a mai anunțat că se află într-o comunicare constantă cu președintele și cu ministrul apărării din țara sa.

Tusk a convocat o reuniune de urgență a consiliului de miniștri la ora 8:00 (06:00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Ministerul Apărării rus nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost informat, a declarat marți reporterul CNN Kaitlan Collins. Departamentul de Stat nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Măsuri la graniță

Polonia a anunțat anterior că își închide granița cu Belarus joi, la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare conduse de Rusia și care au loc în Belarus.

Exercițiile militare la scară largă ale Rusiei și Belarusului, cunoscute sub numele de exerciții ”Zapad”, au ridicat îngrijorări de securitate în statele vecine membre NATO, Polonia, Lituania și Letonia.

Lituania a declarat că apărarea de-a lungul frontierei sale cu Belarus și Rusia va fi consolidată din cauza acestor exerciții.

Polonia: Spațiu aerian închis

Principalul aeroport din Varșovia, Chopin, nu era operațional miercuri dimineață. ”Din cauza acțiunilor serviciilor statului și ale armatei pentru asigurarea securității, spațiul aerian de deasupra unei părți a țării, inclusiv Aeroportul Chopin, a fost închis temporar. Aeroportul rămâne deschis, dar în prezent nu are loc niciun zbor”, a anunțat aeroportul într-un comunicat.

Potrivit dpa, în afară de aeroportul din Varșovia, și alte aeroporturi poloneze au fost afectate, între care cele din Lublin și Rzeszow, ambele situate în estul Poloniei.

Datele de urmărire ale site-ului Flightradar24 au arătat că o serie de zboruri care urmau să aterizeze miercuri dimineața devreme pe Aeroportul Chopin au fost redirecționate către aeroporturile poloneze din Katowice, Wroclaw și Poznan.

Administrația Federală a Aviației din SUA a declarat anterior că aeroportul Chopin a fost unul dintre cele patru aeroporturi poloneze închise temporar, inclusiv aeroportul Rzeszow-Jasionka din sud-est, hub pentru transferurile de pasageri și arme către Ucraina.

Între timp, spațiul aerian de deasupra Aeroportului Chopin a fost redeschis, potrivit Reuters. Sunt de așteptat întreruperi și întârzieri, care ar putea dura întreaga zi. Și Agenția poloneză pentru servicii de navigație aeriană a anunțat că aeroporturile din Varșovia, Modlin și Rzeszow își reiau operațiunile normale, în timp ce pe aeroportul din Lublin restricțiile rămân în vigoare.

Context

Ministrul energiei polonez, Milosz Motyka, a declarat miercuri că nu au existat ”incidente” legate de infrastructura energetică în urma încălcărilor spațiului aerian polonez.

Aceste incidente survin la o zi după ce președintele polonez Karol Nawrocki a avertizat, în timpul unei vizite în Finlanda că președintele rus Vladimir Putin este gata să invadeze alte țări după Ucraina.

În august, Varșovia a trimis o notă de protest Moscovei după prăbușirea și explozia unei drone în estul țării, numind incidentul o ‘provocare deliberată’.

În 2023, o rachetă rusească a traversat spațiul aerian polonez în timp ce survola granița cu Ucraina.

În noiembrie 2022, o rachetă de apărare aeriană ucraineană a căzut în satul polonez Przewodow, lângă graniță, ucigând doi civili.

Alertă aeriană în România

Ministerul Apărării a anunțat că, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare.

La ora 01:27 a fost transmis mesajul RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea.

Conform MApN, nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național.

”Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, transmite MApN.

Ucraina se trezește sub un nou atac masiv al Rusiei

Numeroase rachete și drone ruse se află în prezent în spațiul aerian ucrainean și se îndreaptă spre mai multe regiuni din centrul și vestul țării, au anunțat Forțele Aeriene Ucrainene, citate de EFE.

Șeful biroului prezidențial ucrainean, Andrii Iermak, a scris pe rețelele de socializare că Rusia atacă cu ”multe rachete”, pe lângă drone.

Ucraina a fost ținta unor atacuri intense în ultimele zile. Miercuri dimineață, a fost emisă o alertă de raid aerian în toată țara.

Marți, un atac aerian rus a ucis cel puțin 25 de persoane care veniseră să-și încaseze pensiile într-un sat din apropierea liniei frontului din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, potrivit autorităților.

Duminică, Rusia a lansat cel mai mare val de drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul războiului, care s-a soldat cu mai mulți morți și răniți în toată țara și care a lovit pentru prima dată sediul guvernului ucrainean.

”Un act de război”

În Statele Unite, senatorul democrat Dick Durbin a declarat că încălcările repetate ale spațiului aerian al NATO de către dronele rusești sunt un semn că președintele rus ”Vladimir Putin ne testează hotărârea de a proteja Polonia și națiunile baltice”.

”După carnagiul pe care (președintele rus Vladimir) Putin continuă să-l facă în Ucraina, aceste incursiuni nu pot fi ignorate”, a spus el pe X, citat de Reuters.

Reprezentantul republican Joe Wilson, membru important al Comisiei pentru Afaceri Externe, a declarat într-o postare pe platforma X, că Rusia ”atacă aliatul NATO, Polonia” cu drone, numind acest atac ”un act de război”.

Wilson l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să răspundă cu sancțiuni ”care vor falimenta mașinăria de război rusă”.

Negocieri

Trump, care l-a primit călduros pe Putin în Statele Unite pentru un summit în august, a declarat în weekend că este gata să treacă la o a doua fază de sancționare a Rusiei după luni de discuții fără rezultat despre un acord de pace.

Aceasta a fost cel mai puternic indiciu de până acum că ar putea escalada presiunea asupra Moscovei sau a celor care cumpără petrol de la Rusia ca răspuns la războiul din Ucraina.

Cel mai înalt oficial al Uniunii Europene în materie de sancțiuni s-a aflat luni la Washington pentru a discuta despre primele măsuri transatlantice coordonate împotriva Rusiei de la revenirea lui Trump în funcție în ianuarie, care a promis să pună capăt războiului în 24 de ore.

Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane din Europa, a declarat că numărul incursiunilor de drone ruse în spațiul aerian al NATO ”demonstrează clar că acestea sunt testări intenționate ale apărării aeriene și ale sistemelor de avertizare timpurie naționale și ale NATO”.

‘Trebuie să fim capabili să răspundem eficient, de fiecare dată”’, a declarat Hodges pentru Reuters, adăugând: ”Cu siguranță am putea face mai mult”.

foto: Facebook/ Sztab Generalny WP

