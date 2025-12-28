Tânăr de 22 de ani, rănit într-un accident de ATV, la Arieșeni. A fost dus la spital

Tânăr de 22 de ani, rănit într-un accident de ATV, la Arieșeni: La data de 27 decembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Arieșeni, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Timișoara, în timp ce conducea un motociclu de tip ATV, pe raza localității Arieșeni, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a părăsit partea carosabilă, oprindu-se la o diferență de nivel de aproximativ 2 metri.

În urma evenimentului rutier, tânărul de 22 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: Arhivă. Rol ilustrativ

