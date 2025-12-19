Connect with us

Eveniment

Duminică, 21 decembrie: Activități organizate cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății, la Alba Iulia. PROGRAM

Publicat

acum O oră

Activități dedicate Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății vor avea loc duminică, 21 decembrie, de la ora 11:00, în locații relevante pentru momentul revoluției din 1989. 

Astfel, locațiile sunt:

  • Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia - ora 12:00
  • Monumentul Eroilor Revoluției (Bd. Transilvaniei, Alba Iulia) - ora 12:45
  • Sala Unirii Alba Iulia - ora 13:20

VEZI ȘI DOCUMENTAR Alba24: Revoluția din 1989, la Alba. 23 de morți și 111 răniți nu și-au găsit nici astăzi dreptatea

Programul activităților

Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia

  • 11:50  - 12:00 - Primirea invitaților - Troița din Piața I.I.C. Brătianu
  • 12:00  - 12:03 - Intonarea Imnului Național al României;
  • 12:03  - 12:10 - Oficierea serviciului religios;
  • 12:10 - 12:15 - Alocuțiune privind semnificația zilei;
  • 12:15  - 12:20 - Depunere coroane și jerbe de flori, Troița Piața I.I.C. Brătianu;
  • 12:20 - Păstrarea unui moment de reculegere.

Monumentul Eroilor Revoluției

  • 12:40 - 12:45 - Primirea invitaților - Monumentul Eroilor Revoluției
  • 12:45  - 12:55 - Depunere coroane și jerbe de flori - Monumentul Eroilor Revoluției;
  • 12:55 - Păstrarea unui moment de reculegere.

Sala Unirii

  • 13:15 - 13:20 - Primirea invitaților - Sala Unirii
  • 13:20 - 13:23 - Intonarea Imnului Național al României;
  • 13:23 - 13:25 - Depunerea drapelului Revoluției în Sala Unirii.

Participanți:

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba
  • Consiliul Judeţean Alba
  • Primăria Municipiului Alba Iulia
  • Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;
  • Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano - Catolică, reprezentanți ai        cultelor religioase
  • Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia
  • Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu
  • Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba
  • Cercul Militar Alba Iulia
    Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia
  • Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
  • Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
  • Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba
  • Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”
  • Asociația  Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia
  • Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații
  • Societatea Cultural Patriotică "Avram Iancu" filiala Alba Iulia
  • Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României
  • Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia
  • Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba
  • Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia
  • Servicii și instituții publice din județul Alba
  • Partide politice

Revoluția din 1989, în Alba

Revoluţia în judeţul Alba a început la Cugir în 21 decembrie 1989 şi a cuprins Alba Iulia şi localităţile învecinate.

Cugirul a fost al patrulea oraș din România în care au izbucnit manifestări împotriva regimului Ceaușescu. Primele mișcări de stradă de la Cugir au avut loc la ora 9,45 pe 21 decembrie 1989.

La Alba Iulia, Revoluția a început tot în 21 decembrie 1989, la ora 22:14.

