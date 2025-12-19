Duminică, 21 decembrie: Activități organizate cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății, la Alba Iulia. PROGRAM

Activități dedicate Zilei Victimelor Comunismului în Romania și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății vor avea loc duminică, 21 decembrie, de la ora 11:00, în locații relevante pentru momentul revoluției din 1989.

Astfel, locațiile sunt:

Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia - ora 12:00

Monumentul Eroilor Revoluției (Bd. Transilvaniei, Alba Iulia) - ora 12:45

Sala Unirii Alba Iulia - ora 13:20

VEZI ȘI DOCUMENTAR Alba24: Revoluția din 1989, la Alba. 23 de morți și 111 răniți nu și-au găsit nici astăzi dreptatea

Programul activităților

Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia

11:50 - 12:00 - Primirea invitaților - Troița din Piața I.I.C. Brătianu

- Primirea invitaților - Troița din Piața I.I.C. Brătianu 12:00 - 12:03 - Intonarea Imnului Național al României;

- Intonarea Imnului Național al României; 12:03 - 12:10 - Oficierea serviciului religios;

- Oficierea serviciului religios; 12:10 - 12:15 - Alocuțiune privind semnificația zilei;

- Alocuțiune privind semnificația zilei; 12:15 - 12:20 - Depunere coroane și jerbe de flori, Troița Piața I.I.C. Brătianu;

- Depunere coroane și jerbe de flori, Troița Piața I.I.C. Brătianu; 12:20 - Păstrarea unui moment de reculegere.

Monumentul Eroilor Revoluției

12:40 - 12:45 - Primirea invitaților - Monumentul Eroilor Revoluției

- Primirea invitaților - Monumentul Eroilor Revoluției 12:45 - 12:55 - Depunere coroane și jerbe de flori - Monumentul Eroilor Revoluției;

- Depunere coroane și jerbe de flori - Monumentul Eroilor Revoluției; 12:55 - Păstrarea unui moment de reculegere.

Sala Unirii

13:15 - 13:20 - Primirea invitaților - Sala Unirii

- Primirea invitaților - Sala Unirii 13:20 - 13:23 - Intonarea Imnului Național al României;

- Intonarea Imnului Național al României; 13:23 - 13:25 - Depunerea drapelului Revoluției în Sala Unirii.

Participanți:

Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;

Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano - Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase

Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia

Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba

Cercul Militar Alba Iulia

Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia

Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații

Societatea Cultural Patriotică "Avram Iancu" filiala Alba Iulia

Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României

Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia

Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia

Servicii și instituții publice din județul Alba

Partide politice

Revoluția din 1989, în Alba

Revoluţia în judeţul Alba a început la Cugir în 21 decembrie 1989 şi a cuprins Alba Iulia şi localităţile învecinate.

Cugirul a fost al patrulea oraș din România în care au izbucnit manifestări împotriva regimului Ceaușescu. Primele mișcări de stradă de la Cugir au avut loc la ora 9,45 pe 21 decembrie 1989.

La Alba Iulia, Revoluția a început tot în 21 decembrie 1989, la ora 22:14.

