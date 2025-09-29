Duminică, 5 octombrie: Alba Free Tours – Turist la tine acasă. Tur ghidat gratuit, în Cetatea Alba Carolina

Albaiulienii și turiștii dornici să descopere Cetatea Alba Carolina sunt invitați duminică, 5 octombrie, la un tur ghidat gratuit. În cadrul evenimentului Alba Free Tours – „Turist la tine acasă” aceștia vor putea să exploreze poveștile Cetății Alba Carolina prin ochii unui ghid pasionat și să vadă de ce Alba Iulia este numită „Cealaltă Capitală”.

Punctul de întâlnire este Monumentul Unirii, duminică, 5 octombrie, de la ora 13:00. Nu e nevoie de rezervare.

„Alba Iulia nu înseamnă doar ziduri impresionante și monumente istorice, ci și povești fascinante despre oameni, lupte, simboluri și visuri. Turul clasic al cetății vă va purta prin locuri emblematice unde istoria României s-a scris cu litere mari, dar și prin colțuri mai puțin cunoscute, unde detaliile ascund întâmplări surprinzătoare”, au transmis reprezentanții organizatorului, Asociația Turism Alternativ.

Ce obiective se vor vizita:

Catedrala Ortodoxă a Încoronării – simbol al Marii Uniri

Catedrala Romano-Catolică „Sf. Mihail” – una dintre cele mai vechi și impresionante biserici medievale din Transilvania

Sala Unirii – locul unde s-a hotărât soarta României moderne

Statuia lui Mihai Viteazul – primul unificator al Țărilor Române

Porțile Cetății (Poarta a IV-a și Poarta a III-a) – adevărate capodopere baroce

Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan – un omagiu adus eroilor răscoalei din 1784

Basorelieful Roman – o legătură vie cu antichitatea

Alba Free Tours este un proiect al Asociației Turism Alternativ și a fost lansat în 2024, cu scopul implementării conceptului de tururi gratuite în oraș.

„Prin proiectul nostru ghizii de turism pasionați, au ocazia să practice ghidajul printr-o metodă alternativă. Ghizii noștri sunt implicați civic, au legături puternice în comunitatea locală și toți au în comun pasiunea pentru istoria, patrimoniul și cultura locală. Un alt scop pentru care am pornit acest proiect a fost acela de a promova Alba Iulia și turismul sustenabil conectat cu comunitatea locală”, au mai transmis organizatorii, pe pagina evenimentului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News