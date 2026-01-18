Connect with us

Educație

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP

Publicat

acum O oră

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din comuna Cetatea de Baltă urmează să fie dotată cu echipamente digitale în valore de peste 450.000 de lei. 

Primăria Cetatea de Baltă a lansat pe 13 ianuarie, în platforma SEAP, o licitație pentru achiziția de echipamente digitale pentru dotarea Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din comună.

Valoarea totală estimată a investiției este de 456.473,92 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, proiectul vizează crearea unor spații specifice educaționale, dotate corespunzător, pentru îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale.

„Având în vedere schimbările constante din domeniul educației, dar și datorită faptului că o parte din echipamentele din cadrul unităților școlare aflate în subordinea consiliului local au devenit neadecvate desfășurării orelor de curs datorită uzurii avansate a acestora a fost identificată necesitatea asigurării bazei materiale minime de dotări pentru sălile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cetatea de Baltă constând în echipamente digitale și diverse dotări educaționale, atât la nivelul sălilor de clasă/ grupelor de grădiniță cât și a laboratoarelor din cadrul unităților școlare”, se precizează în documentație.

Obiectul achiziţiei va presupune livrarea de echipamente digitale TIC noi, după cum urmează:

  • Display interactiv + suport – 18 buc.
  • Laptop – 18 buc.
  • Sisitem All-in-One – 15 buc.
  • Sistem de sunet – 18 buc.
  • Imprimantă multifuncțională color – 1 buc.
  • Imprimantă multifuncțională monocrom– 17 buc.
  • Cameră videoconferință – 17 buc.
  • Scanner portabil documente – 17 buc.
  • Router WI-FI – 1 buc.
  • Microscop digital profesor – 1 buc.
  • Microscop digital binocular şcolar – 2 buc.
  • Microfon ambiental – 1 buc.
  • Boxă portabilă – 1 buc.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

ANM a prelungit avertizările de temperaturi deosebit de scăzute, până joi dimineața. Cod Galben de ger în Alba, până marți
Educațieacum O oră

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Evenimentacum 2 ore

Și-a agresat partenera, pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Bărbat din Mănărade, REȚINUT de polițiști
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 2 zile

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

APIA primește deconturi și documente justificative pentru plăți privind bunăstarea animalelor până în 2 februarie
bani pensii
Economieacum 2 zile

Plata CAS și CASS pentru persoane fizice în 2026. ANAF a stabilit procedura privind impunerea din oficiu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 20 de ore

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 3 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 17-18 ianuarie 2026: Configurațiile astrale aduc o energie dinamică
Evenimentacum 2 zile

24 ianuarie: ”Drumul Unirii - de la 1859, prin cântec până la Alba”. Eveniment la Sala Unirii din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Evenimentacum 3 zile

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Educațieacum 18 ore

Elevii care fac naveta vor beneficia de transport gratuit și pe perioada desfășurării examenelor naționale
Mai mult din Educatie