Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din comuna Cetatea de Baltă urmează să fie dotată cu echipamente digitale în valore de peste 450.000 de lei.

Primăria Cetatea de Baltă a lansat pe 13 ianuarie, în platforma SEAP, o licitație pentru achiziția de echipamente digitale pentru dotarea Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din comună.

Valoarea totală estimată a investiției este de 456.473,92 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, proiectul vizează crearea unor spații specifice educaționale, dotate corespunzător, pentru îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale.

„Având în vedere schimbările constante din domeniul educației, dar și datorită faptului că o parte din echipamentele din cadrul unităților școlare aflate în subordinea consiliului local au devenit neadecvate desfășurării orelor de curs datorită uzurii avansate a acestora a fost identificată necesitatea asigurării bazei materiale minime de dotări pentru sălile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cetatea de Baltă constând în echipamente digitale și diverse dotări educaționale, atât la nivelul sălilor de clasă/ grupelor de grădiniță cât și a laboratoarelor din cadrul unităților școlare”, se precizează în documentație.

Obiectul achiziţiei va presupune livrarea de echipamente digitale TIC noi, după cum urmează:

Display interactiv + suport – 18 buc.

Laptop – 18 buc.

Sisitem All-in-One – 15 buc.

Sistem de sunet – 18 buc.

Imprimantă multifuncțională color – 1 buc.

Imprimantă multifuncțională monocrom– 17 buc.

Cameră videoconferință – 17 buc.

Scanner portabil documente – 17 buc.

Router WI-FI – 1 buc.

Microscop digital profesor – 1 buc.

Microscop digital binocular şcolar – 2 buc.

Microfon ambiental – 1 buc.

Boxă portabilă – 1 buc.

