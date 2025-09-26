Connect with us

Eveniment

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare

Publicat

acum 2 ore

Echipele de junioare de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Florin Fleșeriu” din Sebeș participă la Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal.

”Este un nou sezon care aduce speranțe, emoții și mari așteptări pentru comunitatea sportivă locală”, transmit reprezentanții liceului.

Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal (FRH) reprezintă cea mai importantă competiție juvenilă din handbalul românesc. Aceasta reunește anual, la toate categoriile de vârstă (juniori I, II, III și IV), cele mai bune echipe școlare și cluburi sportive din întreaga țară.

Cu o tradiție de peste 70 de ani, campionatul este principalul cadru prin care Federația Română de Handbal descoperă și formează generațiile de mâine. Numeroși jucători care astăzi evoluează în Liga Națională și în echipa reprezentativă a României și-au început parcursul sportiv în Campionatul Național FRH, transmite antrenorul de handbal de la LPS Sebeș, Emilian Turcu.

Pe lângă dimensiunea sportivă, campionatul are și o importantă misiune educativă: promovează spiritul de echipă, fair-play-ul, disciplina și respectul – valori fundamentale pentru formarea tinerilor sportivi.

LPS Sebeș la Campionatul național de handbal: Lot Junioare I – Seria D

  • Ionela Eunice Filipoiu
  • Amalia Raulea
  • Beatrice Drăgan
  • Andra Hăprean
  • Selena Stanuț
  • Ana-Maria Cândroiu
  • Andreea Băcăințan
  • Maria Diac
  • Alexia Petrișor
  • Alesia Aluaș
  • Sonia Fulea
  • Larisa Ștefania Gavriluță
  • Melania Morariu
  • Georgina Moldovan
  • Antonia Popa
  • Oana Fulea
  • Larisa Maria Doncea
  • Giulia Simon
  • Alexandra Toader
  • Georgiana Bolea
  • Claudia Răbar
  • Luciana Bianca Jivin

Antrenor: Octavian Achimescu – activează la LPS „Florin Fleșeriu” încă din 1998; performanțe: locul II pe țară (Sighișoara 2004) și locul III național (Mediaș 2006). În sezonul 2012–2013, a condus echipa de seniori HC Alba Sebeș. În prezent, coordonează catedra de handbal a LPS Sebeș și conduce echipa de Junioare I

LPS Sebeș la Campionatul național de handbal – Lot Junioare III – Seria L

  • Bianca Diac
  • Larisa Hulea
  • Amalia Gheorghescu
  • Bianca Mnerău
  • Denisa Titu
  • Ana Apolzan
  • Amalia Aloman
  • Andra Avram
  • Daria Crețu
  • Romina Filipoiu
  • Oana Floca
  • Antonia Goța
  • Adelina Neagu
  • Adelina Stoica
  • Reche Sofia Pal
  • Maria Romitan
  • Maia Andonie
  • Paula Bota
  • Sara Hațegan
  • Alexia Neagu

Antrenor: Emilian Turcu. Carieră de jucător profesionist de peste 15 sezoane în competițiile FRH. A evoluat pentru echipe de tradiție ale handbalului românesc: Universitatea Cluj, CS Caraș-Severin, CSM Ploiești, HC Adrian Petrea, CSM Făgăraș, CSM București şi CSM Oradea. În prezent, antrenor la LPS Sebeș.

În ceea ce privește lotul de Junioare IV, detaliile sunt în definitivare. Antrenoare este Ada Moldovan. A activat la HC Alba Sebeș, HCM Roman, HC Dunărea Brăila, CS Măgura Cisnădie, SCM Gloria Buzău şi CSM Deva. A fost triplă golgheteră a României (2008, 2009, 2010). A cucerit medalie de bronz la Campionatul European 2010, alături de echipa națională și Medalie de bronz la Campionatul Mondial Universitar 2008.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 8 minute

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Evenimentacum O oră

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum 2 ore

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum o zi

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 minute

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
comunicat proiect PNRR comuna radesti
Actualitateacum 7 ore

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”. Dotarea Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești Jud. Alba
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 2 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum 2 ore

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

toamna zile mohorate vremea prognoza meteo
Evenimentacum 6 ore

Vremea în luna octombrie: temperaturi în scădere, câteva ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum 18 ore

Zboruri directe în premieră de la Cluj-Napoca la Copenhaga. Vor fi operate de Norwegian Air Shuttle ASA
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 4 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Aiudacum 2 zile

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 20 de ore

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie