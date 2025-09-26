Eveniment
Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Echipele de junioare de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Florin Fleșeriu” din Sebeș participă la Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal.
”Este un nou sezon care aduce speranțe, emoții și mari așteptări pentru comunitatea sportivă locală”, transmit reprezentanții liceului.
Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal (FRH) reprezintă cea mai importantă competiție juvenilă din handbalul românesc. Aceasta reunește anual, la toate categoriile de vârstă (juniori I, II, III și IV), cele mai bune echipe școlare și cluburi sportive din întreaga țară.
Cu o tradiție de peste 70 de ani, campionatul este principalul cadru prin care Federația Română de Handbal descoperă și formează generațiile de mâine. Numeroși jucători care astăzi evoluează în Liga Națională și în echipa reprezentativă a României și-au început parcursul sportiv în Campionatul Național FRH, transmite antrenorul de handbal de la LPS Sebeș, Emilian Turcu.
Pe lângă dimensiunea sportivă, campionatul are și o importantă misiune educativă: promovează spiritul de echipă, fair-play-ul, disciplina și respectul – valori fundamentale pentru formarea tinerilor sportivi.
LPS Sebeș la Campionatul național de handbal: Lot Junioare I – Seria D
- Ionela Eunice Filipoiu
- Amalia Raulea
- Beatrice Drăgan
- Andra Hăprean
- Selena Stanuț
- Ana-Maria Cândroiu
- Andreea Băcăințan
- Maria Diac
- Alexia Petrișor
- Alesia Aluaș
- Sonia Fulea
- Larisa Ștefania Gavriluță
- Melania Morariu
- Georgina Moldovan
- Antonia Popa
- Oana Fulea
- Larisa Maria Doncea
- Giulia Simon
- Alexandra Toader
- Georgiana Bolea
- Claudia Răbar
- Luciana Bianca Jivin
Antrenor: Octavian Achimescu – activează la LPS „Florin Fleșeriu” încă din 1998; performanțe: locul II pe țară (Sighișoara 2004) și locul III național (Mediaș 2006). În sezonul 2012–2013, a condus echipa de seniori HC Alba Sebeș. În prezent, coordonează catedra de handbal a LPS Sebeș și conduce echipa de Junioare I
LPS Sebeș la Campionatul național de handbal – Lot Junioare III – Seria L
- Bianca Diac
- Larisa Hulea
- Amalia Gheorghescu
- Bianca Mnerău
- Denisa Titu
- Ana Apolzan
- Amalia Aloman
- Andra Avram
- Daria Crețu
- Romina Filipoiu
- Oana Floca
- Antonia Goța
- Adelina Neagu
- Adelina Stoica
- Reche Sofia Pal
- Maria Romitan
- Maia Andonie
- Paula Bota
- Sara Hațegan
- Alexia Neagu
Antrenor: Emilian Turcu. Carieră de jucător profesionist de peste 15 sezoane în competițiile FRH. A evoluat pentru echipe de tradiție ale handbalului românesc: Universitatea Cluj, CS Caraș-Severin, CSM Ploiești, HC Adrian Petrea, CSM Făgăraș, CSM București şi CSM Oradea. În prezent, antrenor la LPS Sebeș.
În ceea ce privește lotul de Junioare IV, detaliile sunt în definitivare. Antrenoare este Ada Moldovan. A activat la HC Alba Sebeș, HCM Roman, HC Dunărea Brăila, CS Măgura Cisnădie, SCM Gloria Buzău şi CSM Deva. A fost triplă golgheteră a României (2008, 2009, 2010). A cucerit medalie de bronz la Campionatul European 2010, alături de echipa națională și Medalie de bronz la Campionatul Mondial Universitar 2008.
