Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare

Echipele de junioare de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Florin Fleșeriu” din Sebeș participă la Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal.

”Este un nou sezon care aduce speranțe, emoții și mari așteptări pentru comunitatea sportivă locală”, transmit reprezentanții liceului.

Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal (FRH) reprezintă cea mai importantă competiție juvenilă din handbalul românesc. Aceasta reunește anual, la toate categoriile de vârstă (juniori I, II, III și IV), cele mai bune echipe școlare și cluburi sportive din întreaga țară.

Cu o tradiție de peste 70 de ani, campionatul este principalul cadru prin care Federația Română de Handbal descoperă și formează generațiile de mâine. Numeroși jucători care astăzi evoluează în Liga Națională și în echipa reprezentativă a României și-au început parcursul sportiv în Campionatul Național FRH, transmite antrenorul de handbal de la LPS Sebeș, Emilian Turcu.

Pe lângă dimensiunea sportivă, campionatul are și o importantă misiune educativă: promovează spiritul de echipă, fair-play-ul, disciplina și respectul – valori fundamentale pentru formarea tinerilor sportivi.

LPS Sebeș la Campionatul național de handbal: Lot Junioare I – Seria D

Ionela Eunice Filipoiu

Amalia Raulea

Beatrice Drăgan

Andra Hăprean

Selena Stanuț

Ana-Maria Cândroiu

Andreea Băcăințan

Maria Diac

Alexia Petrișor

Alesia Aluaș

Sonia Fulea

Larisa Ștefania Gavriluță

Melania Morariu

Georgina Moldovan

Antonia Popa

Oana Fulea

Larisa Maria Doncea

Giulia Simon

Alexandra Toader

Georgiana Bolea

Claudia Răbar

Luciana Bianca Jivin

Antrenor: Octavian Achimescu – activează la LPS „Florin Fleșeriu” încă din 1998; performanțe: locul II pe țară (Sighișoara 2004) și locul III național (Mediaș 2006). În sezonul 2012–2013, a condus echipa de seniori HC Alba Sebeș. În prezent, coordonează catedra de handbal a LPS Sebeș și conduce echipa de Junioare I

LPS Sebeș la Campionatul național de handbal – Lot Junioare III – Seria L

Bianca Diac

Larisa Hulea

Amalia Gheorghescu

Bianca Mnerău

Denisa Titu

Ana Apolzan

Amalia Aloman

Andra Avram

Daria Crețu

Romina Filipoiu

Oana Floca

Antonia Goța

Adelina Neagu

Adelina Stoica

Reche Sofia Pal

Maria Romitan

Maia Andonie

Paula Bota

Sara Hațegan

Alexia Neagu

Antrenor: Emilian Turcu. Carieră de jucător profesionist de peste 15 sezoane în competițiile FRH. A evoluat pentru echipe de tradiție ale handbalului românesc: Universitatea Cluj, CS Caraș-Severin, CSM Ploiești, HC Adrian Petrea, CSM Făgăraș, CSM București şi CSM Oradea. În prezent, antrenor la LPS Sebeș.

În ceea ce privește lotul de Junioare IV, detaliile sunt în definitivare. Antrenoare este Ada Moldovan. A activat la HC Alba Sebeș, HCM Roman, HC Dunărea Brăila, CS Măgura Cisnădie, SCM Gloria Buzău şi CSM Deva. A fost triplă golgheteră a României (2008, 2009, 2010). A cucerit medalie de bronz la Campionatul European 2010, alături de echipa națională și Medalie de bronz la Campionatul Mondial Universitar 2008.

