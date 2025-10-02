Connect with us

Educație

Elevii din Alba se pot înscrie la grupele de pregătire ale Centrului Județean de Excelență. Calendar și disciplinele de pregătire

Publicat

acum O oră

Centrul Județean de Excelență (CJEx) Alba anunță începerea procesului de selecție pentru elevii care doresc să se alăture grupelor de pregătire în anul școlar 2025 – 2026.

Instituție cu personalitate juridică, înființată prin Ordinul M.E.C. nr. 5956 / 2020 și funcționând conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198 / 2023, CJEx Alba are misiunea de a sprijini dezvoltarea performanței în educație, de a cultiva spiritul de competiție și de a forma elevi capabili să răspundă provocărilor lumii contemporane.

Calendarul înscrierilor se suprapune aproape în totalitate cu luna octombrie 2025. Astfel, înscrierile elevilor se desfășoară în perioada 2 – 29 octombrie 2025.

Elevii interesați trebuie să depună la dosarul de înscriere o scrisoare de intenție și o scrisoare de recomandare. Dosarul se poate depune fizic la sediul instituției (Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 6). Cele două documente se pot trimite și în format electronic la adresa cje@isjalba.ro.

Scrisoarea de intenție va conține:

  • datele de identificare și de contact ale elevului (telefon, e-mail),
  • instituția de învățământ,
  • disciplina / grupa la care dorește să participe
  • pentru candidați minorii se vor adăuga și datele de contact ale părinților sau tutorilor legali.

Scrisoarea de recomandare a elevului va fi din partea profesorului de la clasă, care predă disciplina vizată.

Ulterior, elevii vor fi contactați pentru confirmarea înscrierii și pentru detalii privind selecția.

Disciplinele de pregătire sunt diverse

În anul școlar 2025–2026, Centrul Județean de Excelență Alba oferă activități de pregătire la o paletă largă de discipline:

  • limba și literatura română,
  • limba franceză,
  • limba engleză,
  • limba germană,
  • limbi clasice,
  • cultură și civilizație,
  • istoria și cultura minorității maghiare,
  • istorie,
  • religie,
  • științe sociale,
  • educație civică,
  • educație antreprenorială,
  • geografie,
  • matematică,
  • fizică,
  • biologie,
  • chimie,
  • știință și tehnologie,
  • economie aplicată,
  • cunoștințe agricole,
  • pregătire sportivă teoretică,
  • educație tehnologică,
  • arte plastice,
  • educație muzicală.

„Prin această nouă etapă de selecție, dorim să oferim elevilor cu potențial o șansă reală de afirmare și dezvoltare. Excelența nu înseamnă doar rezultate remarcabile, ci și un angajament constant pentru învățare și progres. Cei interesați de procesul de selecție, pot afla informații suplimentare sunând la numărul de telefon 0744166176, sau le pot găsi și pe site-ul instituției: www.cjexalba.ro. Activitățile se vor desfășura, în principal, cu prezență fizică, dar pot fi organizate și în format online sau hibrid, în funcție de necesități”, a declarat prof. Simion Constantin Adrian, directorul CJEx Alba.

