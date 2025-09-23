Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege

Bursele de excelență olimpică ar putea fi reintroduse. Amendamente votate la Comisia de muncă de la Camera Deputaților prevăd aceste schimbări.

Proiectul cu amendamentele ce se schimbă prevederi din ”Legea Bolojan” va intra la aprobare în plenul Camerei Deputaților, miercuri.

Potrivit amendamentelor inițiate de deputații PSD Mihai Ghigiu și Adrian Solomon, votate de Comisia de muncă de la Cameră, ar urma să fie reintroduse bursele de excelență olimpică I și II, notează edupedu.ro.

Burse de excelență olimpică. Procedura de acordare. Amendamente aprobate

Aceste burse vor fi primite de elevi premiați la olimpiade școlare internaționale sau naționale ori și la competiții sportive internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursele au fost eliminate prin Legea 141/2025, în iulie.

Prin amendamentele aprobate, cuantumurile pentru bursele de excelență vor fi următoarele:

bursa de excelență olimpică I: locul I – echivalentul salariului minim brut pe economie; locul II – 75% din salariul minim brut pe economie: locul III – 50% și mențiune – 25%

bursa de excelență olimpică II, pentru premii la olimpiade naționale, ar urma să fie de 700 lei/lună.

Bursele vor fi primite lunar, pe durata anului școlar următor obținerii premiului. Pentru elevii din ultimul an de liceu va fi un premiu unic.

Valoarea burselor va putea fi completată de către școli, din fonduri de la autoritățile locale sau alte surse.

Schimbări la plata cu ora

Amendamentele PSD se referă și la plata cu ora pentru profesori. Tariful ar urma să fie calculat pe baza normei de predare și nu pe baza timpului de lucru al cadrului didactic.

Va fi luat în calcul salariul de bază corespunzător gradului și vechimii profesorului, la care se adaugă toate sporurile Pentru profesorii pensionari reîncadrați, care au și dirigenție, se aplică și majorarea de 10% prevăzută de lege.

