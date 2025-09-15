Connect with us

Plata burselor în anul școlar 2025-2026: Până când se depun actele și când intră banii pentru lunile septembrie și octombrie

Plata burselor în anul școlar 2025-2026. Școlile trebuie să transmită la inspectoratele școlare, până luni, 20 octombrie 2025, prima listă de beneficiari ai burselor din acest an școlar.

Inspectoratele vor raporta situația către Ministerul Educației până la 25 octombrie, iar plățile pentru lunile septembrie și octombrie vor fi făcute pe 20 noiembrie.

Etapa de informare și depunere a dosarelor

Potrivit metodologiei de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026, profesorul/dirigintele trebuie să informeze toți părinții cu privire la condițiile și metodologia de acordare a burselor, în primele două săptămâni ale anului școlar.

Următoarele etape sunt:

  • Publicarea calendarului și condițiilor
  • Până pe 2 octombrie, părinții depun documentele necesare
  • În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare – Corectarea dosarelor incomplete

Plata burselor în anul școlar 2025-2026

  • Prima plată se face joi, 20 noiembrie.
  • Plata lunară –  la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă: „Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu excepția situației prevăzute la alin. (4); dacă data de 20 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia” (Art. 26 alin. (7))

De asemenea, potrivit metodologiei-cadru, plata burselor se face prin transfer bancar sau în numerar, după caz.

Școlile nu impun deschiderea la o anumită bancă a conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor.

Pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor este:

  • pentru bursa de merit – 450 lei/lună;
  • pentru bursa socială – 300 lei/lună;
  • pentru bursa tehnologică – 300 lei/lună.
  • bursa pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere: 700 lei/lună
