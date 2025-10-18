Connect with us

Eveniment

Experiențele din copilărie, legate de nivelul de curaj al tinerilor adulți. Concluziile unor cercetători

Publicat

acum 45 de secunde

Experiențele din copilărie sunt strict legate de nivelul de curaj al tinerilor adulți. Un nou studiu a identificat un mecanism psihologic-cheie în acest sens.

Cercetarea arată că atât copilăriile negative, cât și cele pozitive sunt legate de capacitatea unui individ de a persevera pe termen lung. Această relație este explicată în întregime de abilitatea sa de a-și gestiona emoțiile. Rezultatele au fost publicate în revista Psychological Reports, potrivit Mediafax.

Curajul, definit ca pasiunea și perseverența de a atinge obiective pe termen lung, este un indicator puternic al succesului în multe domenii ale vieții. Deși se știe că această trăsătură poate fi modelată de educația unei persoane, căile specifice prin care experiențele din copilărie o influențează nu sunt pe deplin înțelese.

Studiul a inclus tineri cu vârstă medie de 20 de ani

O echipă de cercetători condusă de Bhoomika N. Jadhav de la Institutul de Tehnologie Vellore din India a realizat un studiu transversal care a implicat 548 de tineri adulți din India, toți născuți în 1997 sau mai târziu, cu o vârstă medie de aproximativ 20 de ani.

Participanții au completat chestionare pentru a măsura nivelul lor de perseverență, experiențele adverse din copilărie (abuz, neglijare, provocări în familie), experiențele pozitive (sprijin, confort, sentiment de siguranță) și capacitatea de reglare emoțională.

Concluzii: influența asupra nivelului de curaj

Analiza datelor a relevat că tinerii adulți care au raportat un număr mai mare de experiențe adverse din copilărie au avut tendința de a raporta niveluri mai scăzute atât de curaj, cât și de reglare emoțională. Invers, participanții care au raportat experiențe mai pozitive din copilărie au arătat niveluri mai ridicate la ambele capitole.

Partea centrală a investigației a arătat că reglarea emoțională mediază în totalitate relația dintre experiențele din copilărie și curaj. Impactul negativ al adversității asupra curajului a fost complet explicat de efectul său negativ asupra reglării emoționale.

„O copilărie dificilă pare să diminueze curajul în primul rând prin împiedicarea dezvoltării abilităților de gestionare emoțională ale unei persoane”, explică cercetătorii.

Un model similar a apărut și în cazul experiențelor pozitive. O copilărie plină de sprijin și siguranță nu creează în mod direct un adult mai curajos, ci pare să construiască capacitatea de reglare emoțională, iar această abilitate emoțională îmbunătățită favorizează o mai mare perseverență și pasiune pentru obiectivele pe termen lung.

Atât pentru copilăriile negative, cât și pentru cele pozitive, legătura statistică directă cu curajul a dispărut odată ce s-a ținut cont de reglarea emoțională, indicând rolul său central.

Cum poate fi dezvoltată perseverența

Din punct de vedere practic, concluziile sugerează că eforturile de a dezvolta perseverența, în special la tinerii adulți care s-au confruntat cu adversități, ar trebui să se concentreze pe consolidarea abilităților de reglare emoțională.

Programele care îi învață pe indivizi cum să-și identifice, să-și înțeleagă și să-și gestioneze sentimentele pot fi foarte eficiente în a-i ajuta să cultive curajul necesar pentru a-și atinge ambițiile pe termen lung.

Cercetarea evidențiază, de asemenea, puterea protectoare a unei copilării pozitive, sugerând că promovarea unor medii stabile și de sprijin pentru copii este o modalitate eficientă de a favoriza dezvoltarea unor adulți sănătoși din punct de vedere emoțional și rezistenți.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 45 de secunde

Experiențele din copilărie, legate de nivelul de curaj al tinerilor adulți. Concluziile unor cercetători
Evenimentacum 41 de minute

VIDEO: Cum se prepară porc la proțap și ce spun producătorii locali de vinuri din Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia
Evenimentacum O oră

VIDEO: Incident în fața unei instituții din Alba Iulia. Tânăr surprins în imagini în timp ce distrugea bunuri din spațiul public
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Top autorități și instituții publice din Alba cu datorii fiscale. Care sunt restanțele de plată. Lista publicată de ANAF
Administrațieacum o zi

Proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei pentru Ocna Mureș, singura stațiune balneară din județul Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum 5 ore

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 5 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum o zi

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 4 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 41 de minute

VIDEO: Cum se prepară porc la proțap și ce spun producătorii locali de vinuri din Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Tun de câmp, adus din Cetatea Timișoarei la Alba Iulia. Ceremonie la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 18 ore

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 2 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum o zi

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 3 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum o zi

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie