Experiențele din copilărie, legate de nivelul de curaj al tinerilor adulți. Concluziile unor cercetători

Experiențele din copilărie sunt strict legate de nivelul de curaj al tinerilor adulți. Un nou studiu a identificat un mecanism psihologic-cheie în acest sens.

Cercetarea arată că atât copilăriile negative, cât și cele pozitive sunt legate de capacitatea unui individ de a persevera pe termen lung. Această relație este explicată în întregime de abilitatea sa de a-și gestiona emoțiile. Rezultatele au fost publicate în revista Psychological Reports, potrivit Mediafax.

Curajul, definit ca pasiunea și perseverența de a atinge obiective pe termen lung, este un indicator puternic al succesului în multe domenii ale vieții. Deși se știe că această trăsătură poate fi modelată de educația unei persoane, căile specifice prin care experiențele din copilărie o influențează nu sunt pe deplin înțelese.

Studiul a inclus tineri cu vârstă medie de 20 de ani

O echipă de cercetători condusă de Bhoomika N. Jadhav de la Institutul de Tehnologie Vellore din India a realizat un studiu transversal care a implicat 548 de tineri adulți din India, toți născuți în 1997 sau mai târziu, cu o vârstă medie de aproximativ 20 de ani.

Participanții au completat chestionare pentru a măsura nivelul lor de perseverență, experiențele adverse din copilărie (abuz, neglijare, provocări în familie), experiențele pozitive (sprijin, confort, sentiment de siguranță) și capacitatea de reglare emoțională.

Concluzii: influența asupra nivelului de curaj

Analiza datelor a relevat că tinerii adulți care au raportat un număr mai mare de experiențe adverse din copilărie au avut tendința de a raporta niveluri mai scăzute atât de curaj, cât și de reglare emoțională. Invers, participanții care au raportat experiențe mai pozitive din copilărie au arătat niveluri mai ridicate la ambele capitole.

Partea centrală a investigației a arătat că reglarea emoțională mediază în totalitate relația dintre experiențele din copilărie și curaj. Impactul negativ al adversității asupra curajului a fost complet explicat de efectul său negativ asupra reglării emoționale.

„O copilărie dificilă pare să diminueze curajul în primul rând prin împiedicarea dezvoltării abilităților de gestionare emoțională ale unei persoane”, explică cercetătorii.

Un model similar a apărut și în cazul experiențelor pozitive. O copilărie plină de sprijin și siguranță nu creează în mod direct un adult mai curajos, ci pare să construiască capacitatea de reglare emoțională, iar această abilitate emoțională îmbunătățită favorizează o mai mare perseverență și pasiune pentru obiectivele pe termen lung.

Atât pentru copilăriile negative, cât și pentru cele pozitive, legătura statistică directă cu curajul a dispărut odată ce s-a ținut cont de reglarea emoțională, indicând rolul său central.

Cum poate fi dezvoltată perseverența

Din punct de vedere practic, concluziile sugerează că eforturile de a dezvolta perseverența, în special la tinerii adulți care s-au confruntat cu adversități, ar trebui să se concentreze pe consolidarea abilităților de reglare emoțională.

Programele care îi învață pe indivizi cum să-și identifice, să-și înțeleagă și să-și gestioneze sentimentele pot fi foarte eficiente în a-i ajuta să cultive curajul necesar pentru a-și atinge ambițiile pe termen lung.

Cercetarea evidențiază, de asemenea, puterea protectoare a unei copilării pozitive, sugerând că promovarea unor medii stabile și de sprijin pentru copii este o modalitate eficientă de a favoriza dezvoltarea unor adulți sănătoși din punct de vedere emoțional și rezistenți.

