Explozia din București: Ministrul Energiei anunță modificări de legislație. Autoritățile au decis ce se va întâmpla cu blocul

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că va propune schimbarea cadrului legislativ astfel încât responsabilitatea în cazuri asemănătoarea celui de la Rahova să fie clar stabilită. Ivan a cerut ca persoanele vinovate să fie aspru pedepsite.

Reamintim că vineri dimineață s-a produs o explozie puternică la un bloc din Calea Rahovei, Sector 5, București. Trei persoane (femei) au murit, iar 15 au fost rănite. Aproape 500 de persoane nu mai au acces la locuințele lor. Din primele date, explozia ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze.

Ministrul Ivan așteaptă rezultatele anchetei în cazul Rahova și, în funcție de acestea, va propune schimbarea cadrului legislativ.

„Îmi asum că voi veni cu modificare de legislație, dacă va fi cazul, pentru ca toate aceste firme să nu poată să dea vina una pe alta într-o situație similară și să mai avem pierderi de vieți omenești în astfel de situații. Să avem un control foarte strict și foarte clar”, a explicat Bogdan Ivan, sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, potrivit Mediafax.

Ministrul Energiei a cerut pedepse aspre pentru cei vinovați în astfel de situații.

„Vor fi pedepse foarte aspre pentru toți cei care au interferat sau nu și-au făcut treaba (…) vor răspunde fața legii, deja sunt la parchet toate documentele, se evaluează toate procesele verbale, fiecare apel la dispecerat, fiecare apel la 112 pentru a stabili foarte clar cine nu și-a făcut treaba și o să răspundă pe persoană fizică sau pe persoană juridică.

Ceea ce voi cere autorității de reglementare în energie și dacă va fi cazul, voi intra și în parlament cu modificări de legislație. este să calculăm foarte clar dacă sunt reguli care nu sunt perimate, sunt depășite, și trebuie să intervenim mai ferm în legislație, pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple în România”, a precizat Bogdan Ivan.

Explozia din București, Rahova. Victimele și ancheta

Anchetatorii au anunțat sâmbătă după amiază că toate cele trei victime decedate sunt femei. Ele au fost identificate, dar pentru două dintre ele se așteaptă rezultatul testului ADN. În paralel, ancheta continuă la fața locului și prin audierea martorilor.

Este vorba de o victimă de 51 de ani, care locuia împreună cu soacra și cu soțul, și o victimă de vârstă de 65 de ani care locuia singură. Pentru acestea s-a apelat la identificare pe baza a test AND. Cealaltă persoană care și-a pierdut viața este o tânără de 24 de ani, însărcinată.

Potrivit adevărul.ro, femeia de 51 de ani era avocat în București, iar femeia de 65 de ani a fost proiectată în blocul vecin, de suflul deflagrației.

Ancheta este îngreunată de faptul că există „riscul destul de mare de prăbușire a etajelor superioare”. Anchetatorii nu au putut intra în zona afectată de deflagrație deoarece este foarte instabilă, însă au fost folosite drone pentru a se face fotografii.

Chestorul de Poliție, Gheorghe Cristian, a dezvăluit faptul că există „o sesizare făcută de distrugere din culpă aliniatul 1 și 2”. „Ne aflăm în faza de cercetare la fața locului (…) nu se va termina foarte curând (…) sunt condițiile destul de neprielnice, blocul are avarii substanțiale”, a explicat Gheorghe Cristian, potrivit Mediafax.

Anchetatorii analizează atât pista culpei umane, cât și cea a unei defecțiuni tehnice. Între 20 și 30 de persoane au fost audiate.

Un pacient de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, a fost transferat la Spitalul Universitar din Graz, Austria.

Una dintre persoanele rănite este o femeie de circa 30 de ani, care rămăsese prinsă sub o placă de beton, prăbușită la etajul 5 al imobilului.

Explozia din București, Rahova. Ce se va întâmpla cu blocul afectat

Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis ce face cu blocul afectat de explozie.

Potrivit hotărârii CMBSU, prezentată de gândul.ro, potrivit Mediafax, se decid următoarele măsuri:

Blocul din strada Vicina, nr. 1, bl. 32, scara 2, sector 5, București are avarii grave la componentele structurale și nestructurale. Starea actuală face imposibilă folosirea blocului pentru că acesta prezintă risc ridicat pentru locuitorii săi și imediata vecinătate

Este recomandată dezafectarea și înlocuirea acesteia. Scara a 2-a a blocului 32, va fi distrusă integralitatea ei.

Mai întâi se vor demonta elementele structurale instabile (balcoane, pereți, planșee), se va pune în siguranță zona (împrejmuire, susținere provizorie) precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.

Primăria Sectorului 5 se va ocupa de siguranța imobilului Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu situat în Calea Rahovei nr. 311, respectiv refacerea infrastructurii educaționale și a utilităților necesare reluării în condiții de siguranță a activității didactice.

ISU București Ilfov și DGASPC se vor ocupa de recuperarea bunurilor mobile de strict necesitate aflate în interiorul construcției afectate.

Modul cum se va intra în imobil se va stabili de ISU București Ilfov.

Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București, sub coordonarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Mașinile afectate vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București S.A., până la finalizarea procedurilor legale.

