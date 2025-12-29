Expoziție cu 31 de tablouri prezentată de pictorul Eugen Măcinic la Sebeș: „Magia Culorilor”

O expoziție personală a pictorului Eugen Măcinic este prezentată în spațiul Primăriei Municipiului Sebeș pe tot parcursul lunii decembrie și poate fi vizitată și în primele zile ale lunii ianuarie. ”Magia culorilor” reunește 31 de tablouri, dintre care 22 realizate în tehnica acuarelei, pastelului și graficii, și 9 picturi în ulei pe pânză.

O piesă inedită prezentă în cadrul expoziției „Magia culorilor” este c „Secașul la Sebeș”, realizată în tehnica ulei pe carton. Este fiind prima sa realizare notabilă în aventura artistică a pictorului.

Paleta cromatică este una naturalistă, predominând verdele închis și verdele-gălbui, armonios împletite cu un amalgam de nuanțe de brun și albastru.

Apa este redată în tonuri tulburi, ceea ce amplifică senzația de calm; tușele sunt vizibile, energice, sugerând o abordare impresionistă sau preimpresionistă, care trimite cu gândul la peisagiștii europeni din perioada secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea. Tabloul face parte, în prezent, dintr-o colecție privată.

Eugen Măcinic s-a născut la Sebeș, la 5 martie 1964. Dovedește încă de timpuriu aptitudini pentru desen și pictură. Primul om care i-a pus penelul în mână a fost tatăl său. Licean fiind, i se organizează prima expoziție personală. Ulterior, se înscrie la Școala Populară de Artă din Sebeș, la clasa prof. Elena Constanța Stancu.

Își continuă studiile în particular, cu diverși artiști și profesori, reușind să-și contureze un stil bine definit, parcursul său de studiu culminând cu licența în pictură, susținută la Facultatea de Arte Vizuale din Oradea, în anul 2009, transmit reprezentanții Primăriei Sebeș.

Expoziții și premii

Membru al U.A.P.R. – filiala Alba, Eugen Măcinic are în palmares, începând cu anul 1980 și până în prezent, peste 70 de expoziții personale în România, la: Aiud, Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București, Buzău, Cetatea Câlnicului, Cugir, Curtea de Argeș, Deva, Hațeg, Hunedoara, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Sibiu, Slatina, Târgoviște și Zlatna. Acestora li se adaugă expoziții în străinătate: în Spania, la Toledo, în anul 2008; în Germania, la Büdingen, în anii 2009 și 2022; și în Austria, la Knittelfeld, în anul 2010.

A fost distins de-a lungul timpului cu numeroase premii, dintre care amintim: Premiul Uniunii Arhitecților din România, Ex aequo – Bienala Națională de Artă „Gheorghe Petrașcu”, ediția a XVI-a, în anul 2022, precum și numeroase premii și diplome obținute în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” din Sebeș, unde a fost distins, de două ori, cu Premiul I, în anii 2019 și 2020. De asemenea, a obținut numeroase premii în cadrul taberelor de creație la care a participat.

Eugen Măcinic a fost prezent în cadrul a 26 de expoziții colective în România și Republica Moldova, iar picturile semnate de artistul sebeșean se regăsesc în colecții private și muzee din România, Germania, Franța, Anglia, Olanda, SUA, Canada etc.

Fie că este vorba despre lucrări în ulei, pastel, acuarelă sau creion, acestea reușesc să emoționeze și să inducă privitorului o stare de liniște. În arta lui Eugen Măcinic predomină peisajul, artistul preferând să lucreze „en pleinair”. Cromatica bine aleasă variază în funcție de anotimp și de condițiile de mediu, de la culori calde la culori reci, întregind în mod plăcut atmosfera care se degajă din picturile semnate de Eugen Măcinic.

