Connect with us

Actualitate

Expoziție cu 31 de tablouri prezentată de pictorul Eugen Măcinic la Sebeș: „Magia Culorilor”

Publicat

acum 27 de secunde

O expoziție personală a pictorului Eugen Măcinic este prezentată în spațiul Primăriei Municipiului Sebeș pe tot parcursul lunii decembrie și poate fi vizitată și în primele zile ale lunii ianuarie. ”Magia culorilor” reunește 31 de tablouri, dintre care 22 realizate în tehnica acuarelei, pastelului și graficii, și 9 picturi în ulei pe pânză.

O piesă inedită prezentă în cadrul expoziției „Magia culorilor” este c „Secașul la Sebeș”, realizată în tehnica ulei pe carton. Este fiind prima sa realizare notabilă în aventura artistică a pictorului.

Paleta cromatică este una naturalistă, predominând verdele închis și verdele-gălbui, armonios împletite cu un amalgam de nuanțe de brun și albastru.

Apa este redată în tonuri tulburi, ceea ce amplifică senzația de calm; tușele sunt vizibile, energice, sugerând o abordare impresionistă sau preimpresionistă, care trimite cu gândul la peisagiștii europeni din perioada secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea. Tabloul face parte, în prezent, dintr-o colecție privată.

Eugen Măcinic s-a născut la Sebeș, la 5 martie 1964. Dovedește încă de timpuriu aptitudini pentru desen și pictură. Primul om care i-a pus penelul în mână a fost tatăl său. Licean fiind, i se organizează prima expoziție personală. Ulterior, se înscrie la Școala Populară de Artă din Sebeș, la clasa prof. Elena Constanța Stancu.

Își continuă studiile în particular, cu diverși artiști și profesori, reușind să-și contureze un stil bine definit, parcursul său de studiu culminând cu licența în pictură, susținută la Facultatea de Arte Vizuale din Oradea, în anul 2009, transmit reprezentanții Primăriei Sebeș.

Expoziții și premii

Membru al U.A.P.R. – filiala Alba, Eugen Măcinic are în palmares, începând cu anul 1980 și până în prezent, peste 70 de expoziții personale în România, la: Aiud, Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București, Buzău, Cetatea Câlnicului, Cugir, Curtea de Argeș, Deva, Hațeg, Hunedoara, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Sibiu, Slatina, Târgoviște și Zlatna. Acestora li se adaugă expoziții în străinătate: în Spania, la Toledo, în anul 2008; în Germania, la Büdingen, în anii 2009 și 2022; și în Austria, la Knittelfeld, în anul 2010.

A fost distins de-a lungul timpului cu numeroase premii, dintre care amintim: Premiul Uniunii Arhitecților din România, Ex aequo – Bienala Națională de Artă „Gheorghe Petrașcu”, ediția a XVI-a, în anul 2022, precum și numeroase premii și diplome obținute în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” din Sebeș, unde a fost distins, de două ori, cu Premiul I, în anii 2019 și 2020. De asemenea, a obținut numeroase premii în cadrul taberelor de creație la care a participat.

Eugen Măcinic a fost prezent în cadrul a 26 de expoziții colective în România și Republica Moldova, iar picturile semnate de artistul sebeșean se regăsesc în colecții private și muzee din România, Germania, Franța, Anglia, Olanda, SUA, Canada etc.

Fie că este vorba despre lucrări în ulei, pastel, acuarelă sau creion, acestea reușesc să emoționeze și să inducă privitorului o stare de liniște. În arta lui Eugen Măcinic predomină peisajul, artistul preferând să lucreze „en pleinair”. Cromatica bine aleasă variază în funcție de anotimp și de condițiile de mediu, de la culori calde la culori reci, întregind în mod plăcut atmosfera care se degajă din picturile semnate de Eugen Măcinic.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 27 de secunde

Expoziție cu 31 de tablouri prezentată de pictorul Eugen Măcinic la Sebeș: „Magia Culorilor”
Evenimentacum 25 de minute

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
Evenimentacum 45 de minute

Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: 2025, an EXCELENT pentru investițiile în infrastuctură. Avem ambiții mari și în 2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 5 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 2 ore

Expert: Facturi mai mari la gaze anul viitor, dacă autoritățile nu iau măsuri. Expiră schema de plafonare
Economieacum 2 ore

Mesaj de sărbători din partea Almax Group: un an plin de realizări colaboratorilor și angajaților (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 5 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 2 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop pentru săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie 
Evenimentacum 13 ore

Horoscop pentru săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie. Ce transmit astrele, la trecerea dintre ani
Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Fondatorul Centrului ”Maria Beatrice” din Alba Iulia, Sebastian Onac, printre finaliștii campaniei ”Omul Anului”, la TVR
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 18 ore

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 25 de minute

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
pat pentru pacienti cu arsuri, arsi, spital
Actualitateacum 17 ore

Ministrul Sănătății: De anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 7 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie