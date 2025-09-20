Connect with us

Expoziție inedită de fotografie cu actorul Ion Caramitru, la Alba Iulia. O experiență vizuală cu efecte de lumini și ceață

Publicat

acum 2 ore

Vernisajul expoziției ”Ion Caramitru”, o expoziție care marchează debutul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” între 22–28 septembrie 2025, va avea loc duminică, 21 septembrie la Alba Iulia. 

Mai exact, vernisajul va începe la ora 17.00 în interiorul clădirii Consiliului județean Alba. Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 – 16:00, până pe 4 octombrie. Intrarea este liberă.

Concepută ca o experiență vizuală și emoțională unică, expoziția reunește 54 de exponate într-o prezentare inovatoare: fotografiile nu vor fi expuse pe simeze pereți sau șevalete, ci suspendate în aer, pentru a sugera imponderabilitatea și efemerul artei.

Publicul va descoperi:

    • portrete și cadre din spectacole și filmografie, din primii ani de debut ai artistului;
    • fotografii inedite, inclusiv alături de mari personalități internaționale și românești: Papa Ioan Paul al II-lea, Luciano Pavarotti, Cella Delavrancea, Nichita Stănescu, Emil Cioran, Johnny Răducanu;
    • instantanee surprinse în timpul repetițiilor, precum și o serie de imagini de mare expresivitate, de când interpreta magistral rolul „nefericitului prinț al Danemarcei” Hamlet.

Expoziția va fi însoțită de un slide-show digital și de o atmosferă creată prin muzica lui Beethoven – Sonata lunii, efecte de lumini și ceață, care accentuează dimensiunea poetică și misterioasă a universului omului de cultură Ion Caramitru.

Evenimentul face parte din programul cultural al UNITER și partenerilor săi, menit să păstreze vie memoria lui Ion Caramitru și să ducă mai departe preocuparea sa pentru arta rostirii poetice.

