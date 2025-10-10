Exproprieri de peste 1,1 milioane de lei pentru centura de sud a municipiului Alba Iulia. Proiect, în Consiliul Local

Exproprieri de peste 1,1 milioane de lei pentru centura de sud a municipiului Alba Iulia. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința extraordinară de luni, 13 octombrie, un proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, pentru realizarea obiectivului de investiții „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – Construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud – vest a municipiului Alba Iulia”, lot 1 și lot 2.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 176/29.05.2025 modificată prin H.C.L. nr. 311/16.09.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării unei șosele de centură pe latura de sud-vest a municipiului.

Valoarea aprobată a despăgubirilor pentru terenuri este de 10 lei/mp.

Astfel, pe Lotul 1, cuprins între intersecția străzii Lalelelor cu strada Ion Lăncrăjan, spre sud, aproape de intersecția cu strada Izvor, (km 0+0,000 (P1 – Zona LIDL) până la km 2+300.00), urmează să fie expropriate un număr de 96 de terenuri și construcții, în suprafață totală de 70.887 mp.

Valoarea totală a despăgubirilor este de 800.927,28 de lei (708.870 de lei pentru terenuri și 92.057,28 de lei pentru construcții).

Pe Lotul 2, cuprins între continuarea Lotului 1, până la intersecția dintre strada Viilor cu B-dul Ferdinand I (km 2+300.00 până la km 2+582.44), vor fi expropriate un număr de 11 terenuri și construcții, în suprafață totală de 7.701 mp.

Valoarea totală a despăgubirilor este de 323.893,42 de lei (77.010 de lei pentru terenuri și 246.883,42 de lei pentru construcții).

Raul Ioan

