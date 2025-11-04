Connect with us

”Faust”, spectacolul fenomen al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a atins 300 de reprezentații cu casa închisă

acum 5 secunde

”Faust”, spectacolul fenomen al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a atins 300 de reprezentații cu casa închisă, iar momentul a fost sărbătorit cu o serie de momente de gală, invitaţi speciali şi vernisajul unei expoziții de excepție.

Spectacolul „Faust” s-a jucat din nou cu casa închisă, sâmbătă, la fel cum s-a întâmplat de fiecare dată în cei 18 ani de la premieră, au anunțat reprezentanții teatrului din Sibiu.

A fost o reprezentaţie de gală, susţinută în faţa multor invitaţi speciali, în frunte cu regizorul Silviu Purcărete şi compozitorul Vasile Şirli, cel care semnează coloana sonoră a spectacolului.

La final, după mai bine de 10 minute de aplauze, publicul a fost invitat în impresionantul foaier al Fabricii de Cultură, unde a avut loc o recepţie în prezenţa întregii echipe „Faust”.

„Au fost încercări incredibile la începuturile acestui spectacol, pornit la iniţiativa lui Silviu Purcărete. Însă am reuşit să găsim cele mai bune soluţii şi am venit în faţa publicului cu un spectacol extraordinar, care are o evoluţie fără precedent şi a fost aplaudat de peste 130.000 de spectatori în România şi în turneele internaţionale din Germania, Scoția, Belgia, Slovenia sau Ungaria.

Publicul este raţiunea noastră de a fi, motivul pentru care adunăm atât de mult frumos în acest spaţiu binecuvântat.

Ne bucurăm să vă oferim pentru a 300-a oară acest mare dar reprezentat de Faust”, a declarat Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Expoziţia „Faust 300”

Tot sâmbătă a avut loc şi vernisajul expoziţiei „Faust 300”, care adună fotografii şi imagini video de arhivă, unele dintre ele prezentate în premieră publicului.

Expoziţia este alcătuită din 3 segmente, dintre care unul dedicat producţiei „Faust” din 2007, unul dedicat imaginilor de culise şi din turneele internaţionale ale spectacolului şi un segment dedicat decorului şi schiţelor lui Helmut Stürmer, artistul care semnează scenografia spectacolului şi care a trecut recent în nefiinţă.

Expoziţia va rămâne în foaierul Fabricii de Cultură până la finalul ediţiei viitoare a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, astfel încât să poată fi admirată de cât mai mulţi iubitori ai teatrului.

Excelenţa atrage excelenţă

Evenimentul de sâmbătă a adus la Sibiu invitaţi speciali din România precum campioana olimpică Andreea Răducan, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, vedeta de televiziune Andreea Raicu, dar şi invitaţi străini precum Michal Mizera, director adjunct al Teatrului Naţional din Polonia şi Jarosław Fret, director al Institutului Grotowski.

Spectacolul „Faust” revine în 2026

Evenimentul de sâmbătă seară a marcat şi ultima reprezentaţie „Faust” din 2025.

Reprezentaţiile „Faust” se vor relua începând cu primăvara anului 2026 la Fabrica de Cultură – Sala Faust, din Sibiu, Strada Triajului 1-3.

”Faust” a atins 300 de reprezentanții: 120 de actori, premii și recunoaștere internațională

Un reper important al teatrului românesc de după 1989, producția Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu contribuie semnificativ la promovarea valorilor culturale naționale, precum și la susținerea unui dialog productiv între artiștii români și cei europeni.

Acest lucru a fost confirmat prin premiile obținute, precum prin și turneele întreprinse: Ofelia Popii – premiul pentru cea mai bună interpretare feminină într-un rol principal și Helmut Sturmer – premiul pentru cea mai bună scenografie – Gala Premiilor UNITER 2008, participare la Festivalul Goethe de la Frankfurt în 2008 și la Festivalul Internațional de Teatru de la Edinburgh 2009 în selecția oficială, Ofelia Popii – Herald Angel Award 2009, Premiul de Excelență – Gala Premiilor UNITER 2010.

„Faust“ este mai mult decât un spectacol de teatru. Emoționant și visceral, „Faust“ își invită publicul la o experiență puternică despre cunoaștere, credință, durere și iubire.

„Faust”-ul lui Silviu Purcărete se distinge prin complexitatea viziunii regizorale: este o experiență extrasenzorială la granița dintre Pământ și Iad, un peisaj amplificat prin proiecții, muzică rock live, zeci de actori și dansatori și o coloană sonoră originală semnată de Vasile Şirli.

La baza acestui „Faust“ modern stă improvizația, textul lui Johann Wolfgang von Goethe constituind punctul de plecare pentru o compoziție teatrală de excepție.

Scenariul spectacolului de la Sibiu surprinde momentele esențiale din textul lui Goethe: pactul lui Faust cu Diavolul, patima lui Faust pentru Margareta, noaptea Valpurgiei și ridicarea lui Faust la Cer.

Foto: Teatrul Național Radu Stanca

Ultimele articole pe alba24
Evenimentacum 5 secunde

