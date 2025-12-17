Connect with us

Eveniment

Femeie din Alba Iulia, trimisă în judecată după ce a spart un magazin și a furat telefoane mobile. Un complice a rămas necunoscut

politie noaptea

Publicat

acum 7 minute

O femeie din Alba Iulia, dominiciliată pe strada Craivei din oraș, a fost recent trimisă în judecată pentru infracțiunea de furt calificat. 

Dosarul în care aceasta va fi judecată a trecut de camera preliminară, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, în data de 10 decembrie 2025. 

Din câte se pare aceasta a spart un magazin situat pe Bulevardul Transilvaniei din oraș. Alături de ea se mai afla încă o persoană, un bărbat, dar în motivarea instanței apare o însemnare.

Bărbatul este încă necunoscut autorităților, el fiind mascat la momentul spargerii.

Potrivit motivării instanței, în noaptea de 18 februarie 2025, în jurul orei 02.25, femeia, alături de un bărbat, având fața acoperită au forțat ușa de acces a în magazin, iar din interiorul magazinului au sustras patru telefoane.

Momentul a fost surprins de o cameră video montată în zonă, iar imaginile au fost folosite ca probe în dosar.

Drept urmare, femeia va fi judecată pentru furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 7 minute

Femeie din Alba Iulia, trimisă în judecată după ce a spart un magazin și a furat telefoane mobile. Un complice a rămas necunoscut
Evenimentacum O oră

17 decembrie: Sfântul Daniel, cunoscut pentru darul de a descifra vise. Semnificații
Evenimentacum 9 ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Case de până la 150 de metri pătrați și anexe construite fără autorizație în mediul rural. Procedura, explicată de ministrul Cseke
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Distribuitorii de case de marcat clasice, îngrijorați de legea privind variantele virtuale: Inițiatorii sunt profund dezinformați
Ratele românilor vor crește
Economieacum 23 de ore

Cât a crescut pensia medie lunară în România. Aproape 5 milioane de pensionari primesc bani. Situația pe categorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 20 de ore

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum 20 de ore

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 22 de ore

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Evenimentacum 16 ore

Echipamente de ultimă generație, cumpărate din bani europeni de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 13 ore

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026
Educațieacum o zi

A doua notă la purtare se trece în catalog până pe 19 decembrie. În ce situații poate fi scăzută nota elevilor
Mai mult din Educatie