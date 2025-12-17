Femeie din Alba Iulia, trimisă în judecată după ce a spart un magazin și a furat telefoane mobile. Un complice a rămas necunoscut

O femeie din Alba Iulia, dominiciliată pe strada Craivei din oraș, a fost recent trimisă în judecată pentru infracțiunea de furt calificat.

Dosarul în care aceasta va fi judecată a trecut de camera preliminară, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, în data de 10 decembrie 2025.

Din câte se pare aceasta a spart un magazin situat pe Bulevardul Transilvaniei din oraș. Alături de ea se mai afla încă o persoană, un bărbat, dar în motivarea instanței apare o însemnare.

Bărbatul este încă necunoscut autorităților, el fiind mascat la momentul spargerii.

Potrivit motivării instanței, în noaptea de 18 februarie 2025, în jurul orei 02.25, femeia, alături de un bărbat, având fața acoperită au forțat ușa de acces a în magazin, iar din interiorul magazinului au sustras patru telefoane.

Momentul a fost surprins de o cameră video montată în zonă, iar imaginile au fost folosite ca probe în dosar.

Drept urmare, femeia va fi judecată pentru furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

