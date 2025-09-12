Fermierii români din sectoarele pomicol și viticol vor primi 11,5 milioane de euro sprijin de urgență

Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro pentru șase state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Fermierii români din sectoarele pomicol și viticol vor beneficia de 11,5 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare din pachet, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu.

„Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara acestui an!

Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului de miniștri AgriFish încă din iunie, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă.

În urma solicitării făcute de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro pentru șase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România.

Fermierii noștri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet”, a scris ministrul pe pagina de Facebook.

De asemenea, acesta a menționat că deja se lucrează la măsurile și criteriile de acordare a sprijinului, astfel încât plățile către fermieri să fie făcute cât mai repede.

