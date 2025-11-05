Connect with us

Eveniment

„Festivalul Învățământului Militar”, organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia. Spectacol folcloric și premii. PROGRAM

Publicat

acum O oră

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia organizează în perioada 6 – 7 noiembrie 2025, prima ediție a „Festivalului Învățământului Militar”.

Potrivit reprezentanților colegiului, este vorba despre un eveniment adresat tinerelor talente din domeniul interpretării vocale din instituțiile de învățământ militar din țară: colegii, academii și școli de maiștri și subofițeri.

Festivalul face parte din calendarul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și este organizat în cadrul proiectului „Ziua Națională a României 2025″.

Tinerii interpreți vor prezenta în concurs o doină sau o baladă și un cântec de joc specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă, iar prestația lor va fi jurizată de personalități ale muzicii populare românești.

Program 6 noiembrie

Prima seară a festivalului este dedicată concursului de interpretare propriu-zis și va avea loc joi, 6 noiembrie, de la ora 17:00, la Sala de Festivități a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

La concursul național de interpretare vocală a folclorului muzical românesc vor participa 11 instituții de învățământ militar din România.

De asemenea, elevii Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor susține un spectacol folcloric.

Program 7 noiembrie

În cea de-a doua seară se va desfășura Gala Laureaților, spectacol programat vineri, 7 noiembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Vor evolua premianții festivalului, elevi, absolvenți ai colegiului și invitați.

Elevii Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor susține un spectacol folcloric extraordinar, alături de Fanfara Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș:

  • Pr. Doru Gheaja, Roxana Reche, Oana Vențel, Nicolae Plută, Vasile Balogh, Floricica Moga, Dorina Narița, Vlad Lință, Oana Bozga-Pintea.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal.

Intrarea la Gala Laureaților este liberă și se face pe bază de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la sediul colegiului militar până joi, 6 noiembrie.

Totodată, foaierul Casei de Cultură va oferi spre vizionare, începând cu ora 17:15, o expoziție de fotografii din arhiva colegiului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum 36 de minute

Doliu în fotbalul românesc: Antrenorul Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Evenimentacum O oră

„Festivalul Învățământului Militar”, organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia. Spectacol folcloric și premii. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum o zi

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Magazine și restaurante din Alba, verificate de DSVSA. Acțiune pentru reducerea risipei alimentare
Economieacum o zi

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 3 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 7 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 16 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 minute

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 17 ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 21 de ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie