„Festivalul Învățământului Militar”, organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia. Spectacol folcloric și premii. PROGRAM

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia organizează în perioada 6 – 7 noiembrie 2025, prima ediție a „Festivalului Învățământului Militar”.

Potrivit reprezentanților colegiului, este vorba despre un eveniment adresat tinerelor talente din domeniul interpretării vocale din instituțiile de învățământ militar din țară: colegii, academii și școli de maiștri și subofițeri.

Festivalul face parte din calendarul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și este organizat în cadrul proiectului „Ziua Națională a României 2025″.

Tinerii interpreți vor prezenta în concurs o doină sau o baladă și un cântec de joc specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă, iar prestația lor va fi jurizată de personalități ale muzicii populare românești.

Program 6 noiembrie

Prima seară a festivalului este dedicată concursului de interpretare propriu-zis și va avea loc joi, 6 noiembrie, de la ora 17:00, la Sala de Festivități a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

La concursul național de interpretare vocală a folclorului muzical românesc vor participa 11 instituții de învățământ militar din România.

De asemenea, elevii Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor susține un spectacol folcloric.

Program 7 noiembrie

În cea de-a doua seară se va desfășura Gala Laureaților, spectacol programat vineri, 7 noiembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Vor evolua premianții festivalului, elevi, absolvenți ai colegiului și invitați.

Elevii Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor susține un spectacol folcloric extraordinar, alături de Fanfara Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș:

Pr. Doru Gheaja, Roxana Reche, Oana Vențel, Nicolae Plută, Vasile Balogh, Floricica Moga, Dorina Narița, Vlad Lință, Oana Bozga-Pintea.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal.

Intrarea la Gala Laureaților este liberă și se face pe bază de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la sediul colegiului militar până joi, 6 noiembrie.

Totodată, foaierul Casei de Cultură va oferi spre vizionare, începând cu ora 17:15, o expoziție de fotografii din arhiva colegiului.

