Firmele din IT vor putea obține până la 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații. Proiect în dezbatere

Publicat

acum 23 de secunde

Micro-întreprinderile și firmele mici și mijlocii din domeniul IT vor putea obține între 500 de mii și 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații și produse inovative.

Finanțarea va fi disponibilă printr-o linie de finanțare propusă oficial în consultare publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul are un buget total de aproape 50 de milioane de euro, majoritatea fonduri europene, iar proiectele pot viza domenii precum: inteligența artificială, robotică sau tehnologiile XR, care includ realitatea virtuală.

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să înregistreze profit în ultimul exercițiu financiar și să nu aibă datorii la buget. Ghidul solicitantului este în consultare publică până la 15 octombrie.

