Fostul comisar al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, va primi daune de peste 200.000 de euro din partea Statului Român

Fostul comisar al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a câștigat un proces cu Statul Român. Mai exact, Statul a fost obligat de instanță să îi plătească fostului polițist peste 200.000 de euro daune morale și materiale.

Berbeceanu s-a judecat cu Statul Român după ce a fost arestat ilegal timp de 30 de zile. Decizia a fost dată de magistrații Tribunalului Hunedoara, în data de 14 noiembrie 2025.

Potrivit știridinhunedoara.ro, Traian Berbeceanu s-a văzut nevoit să deschidă proces Statului Român, după ce completul de 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a decis că oamenii legii care au instrumentat dosarul în care acesta a fost arestat preventiv, pentru mai bine de 30 de zile, sunt nevinovați și nu trebuie să plătească daune. Asta după ce completul de trei judecători ai ÎCCJ a pronunțat o sentință de condamnare la închisoare pentru cei trei anchetatori ai lui Berbeceanu.

Fostul șef al DIICOT Alba, procurorul Ioan Mureșan, a fost condamnat în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru represiune nedreaptă și abuz în serviciu.

Colegul său, Nicolae Cean, de la Parchetul Alba, a primit doi ani cu executare pentru complicitate, iar ofițerul Alin Munteanu, de la BCCO Alba, 4 ani cu executare.

Toate aceste pedepse au fost „șterse”, pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Decizia pe scurt a Tribunalului Hunedoara

”Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul BERBECEANU TRAIAN, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara.

Obligă pe pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR să plătească reclamantului BERBECEANU TRAIAN despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plăţii la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum şi suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii, respectiv 12.09.2024, şi până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, se arată în motivarea instanței de judecată.

Decizia Tribunalului Hunedoara nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News