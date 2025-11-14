Connect with us

Eveniment

Fostul comisar al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, va primi daune de peste 200.000 de euro din partea Statului Român

tb

Publicat

acum 3 ore

Fostul comisar al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a câștigat un proces cu Statul Român. Mai exact, Statul a fost obligat de instanță să îi plătească fostului polițist peste 200.000 de euro daune morale și materiale. 

Berbeceanu s-a judecat cu Statul Român după ce a fost arestat ilegal timp de 30 de zile. Decizia a fost dată de magistrații Tribunalului Hunedoara, în data de 14 noiembrie 2025. 

Potrivit știridinhunedoara.ro, Traian Berbeceanu s-a văzut nevoit să deschidă proces Statului Român, după ce completul de 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție a decis că oamenii legii care au instrumentat dosarul în care acesta a fost arestat preventiv, pentru mai bine de 30 de zile, sunt nevinovați și nu trebuie să plătească daune. Asta după ce completul de trei judecători ai ÎCCJ a pronunțat o sentință de condamnare la închisoare pentru cei trei anchetatori ai lui Berbeceanu.

Fostul șef al DIICOT Alba, procurorul Ioan Mureșan, a fost condamnat în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru represiune nedreaptă și abuz în serviciu.

Colegul său, Nicolae Cean, de la Parchetul Alba, a primit doi ani cu executare pentru complicitate, iar ofițerul Alin Munteanu, de la BCCO Alba, 4 ani cu executare.

Toate aceste pedepse au fost „șterse”, pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Decizia pe scurt a Tribunalului Hunedoara

”Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul BERBECEANU TRAIAN, în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara.

Obligă pe pârâtul STATUL ROMÂN- prin MINISTERUL FINANŢELOR să plătească reclamantului BERBECEANU TRAIAN despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plăţii la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum şi suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii, respectiv 12.09.2024, şi până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, se arată în motivarea instanței de judecată.

Decizia Tribunalului Hunedoara nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia.

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. pilu

    vineri, 14.11.2025 at 13:08

    Asta-i justiția română, care judecă la comandă politică și tot ea își anulează decizile. Așa ceva este unic într-o ”democrație” politică. Cam tot pe acolo se încadrează și fostul președinte al Franței, condamnat și eliberat rapid. Incredibil !

    Răspunde

  2. Liviu_LS

    vineri, 14.11.2025 at 15:14

    O victorie legală nu șterge moralitatea unei vieți. Câștigurile financiare obținute în instanțe nu sunt un act de reabilitare, ci doar o tranzacție. Ele nu cumpără cinstea, nu spală conștiința și cu siguranță nu schimbă adevărul pe care îl cunosc eu și alții.
    Această decizie, care nu este definitivă, este o batjocură la adresa suferinței pe care a semănat-o. Este hârtia subțire pe care un sistem defect o întinde peste adâncurile de nedreptate pe care le-a creat. Vă asigur, nimic din banii aceștia nu va purifica ce a fost făcut.
    Știu exact cine este și ce a făcut. Și, indiferent de ce hârtii semnează instanțele, unele lucruri rămân permanente. Nu uit. Nu iert. Nu voi uita și nici nu voi ierta. Nici acum, nici după moarte.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 23 de minute

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Evenimentacum 50 de minute

Premierul Ilie Bolojan: Companiile de stat care sunt o gaură neagră pentru buget trebuie lichidate
alexia tecsa si cornel orzea
Administrațieacum 2 ore

FOTO: Topul firmelor din Alba: Schimb de generații la conducerea companiilor de succes din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alexia tecsa si cornel orzea
Administrațieacum 2 ore

FOTO: Topul firmelor din Alba: Schimb de generații la conducerea companiilor de succes din județ
Administrațieacum 5 ore

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 23 de minute

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Economieacum 6 ore

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia medie a acestora ajunge la 5.000 de euro
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 5 ore

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

pariuri sportive online - topbet.ro sport 14.11.2025
Sportacum 3 ore

Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

alexia tecsa si cornel orzea
Administrațieacum 2 ore

FOTO: Topul firmelor din Alba: Schimb de generații la conducerea companiilor de succes din județ
Evenimentacum o zi

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului: ultima zi în care se mănâncă de dulce până la Crăciun. Tradiții și superstiții
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 2 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 23 de ore

Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene
Actualitateacum 2 zile

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
actiune politisti, scoli, prevenire
Educațieacum o zi

FOTO: Acțiune a Poliției Alba de prevenire a violenței în școli. Profesorii, instruiți să gestioneze situațiile conflictuale
Mai mult din Educatie