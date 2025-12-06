Fostul deputat PSD de Alba, Radu Coclici, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul, descoperit într-o casă din Alba Iulia

Fostul deputat PSD de Alba, Radu Eugen Coclici, a încetat din viață. Trupul acestuia a fost descoperit vineri, 5 decembrie, într-o locuință din cartierul Orizont. Fostul politician a decedat la vârsta de 55 de ani.

Radu Coclici s-a născut la 26 septembrie 1970. A fost viceprimar al municipiului Alba Iulia din partea PSD între anii 2000-2002 și deputat în Parlamentul României, în perioada 2004-2008 și 2008-2012.

Din câte se pare acesta ar fi fost decedat de aproximativ două zile, de la momentul descoperirii.

După ce trupul acestuia a fost descoperit, la fața locului au ajuns criminaliștii pentru a face cercetări cu privire la modul la care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost trimis la Serviciul de Medicină Legală Alba. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Fostul politician era cunoscut cu mai multe probleme de sănătate. Acesta s-a retras din viața publică în urmă cu mai mulți ani.

La un moment dat, în legislatura 2008 – 2012, Radu Coclici a angajat-o pe mama sa în funcția de consilier al propriului birou parlamentar cu venituri totale 32.576 ron, încălcând astfel articolul 70 din Legea 161/2003 privind conflictul de interese administrativ.

