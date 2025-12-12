FOTO: 14 străzi din Rimetea vor fi pavate și modernizate. Proiectul a primit undă verde de la Agenția pentru Mediu

14 străzi din localitatea Rimetea, în lungime totală de peste 3,4 km, vor fi pavate cu piatră cubică sau pavele normale. Investiția este estimată la peste 4,5 milioane de lei.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - Direcția Județean Alba a anunțat recent asupra luării deciziei etapei de încadrare - făra evaluarea impactului asupra mediului - pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră în comuna Rimetea”.

Potrivit documentației, proiectul vizează modernizarea a 14 străzi din Rimetea, astfel încât accesul locuitorilor din zonă către rețeaua județeană de transport să se desfășoare în condiții maxime de siguranță și confort.

„Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure accesibilitatea unor zone cu potențial la nivel de regiune, unde condițiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea timpului şi a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea capacității portante a drumului”, se precizează în documentație.

Lungimea totală a străzilor propuse spre modernizare este de 3.472 metri.

Străzile care urmează să fie modernizate sunt următoarele:

stradă - lungime - lățime partea carosabilă

Strada R1 - 62 m - 5.50 m

Strada R2 - 486 m - 4.00 m

Strada R3 - 62 m - 3.00 m

Strada R4 - 63 m - 4.00 m

Strada R5 - 768 m - 3.00-4.00 m

Strada R6 - 289 m - 4.00 m

Strada R7 - 131 m - 3.00 m

Strada R8 - 363 m - 3.00-4.00 m

Strada R9 - 140 m - 4.00 m

Strada R10 - 427 m - 4.00 m

Strada R11 - 177 m - 4.00 m

Strada R12 - 246 m - 5.50 m

Strada R13 - 183 m - 3.00-5.50 m

Strada R14 - 75 m - 5.50 m

Structura rutieră nouă va fi alcătuită din:

Strat de fundație din balast – 25 cm;

Strat de bazp din piatră spartă împănată – 15 cm;

Strat de șapă uscată (raport ciment/nisip=1/3) - 4 cm;

Strat de uzură din pavaj cu piatră cubică din bazalt/pavele normale (din beton vibropresat ) - 8 cm.

Investiția este estimată la 4.531.414 lei, fără TVA.

