Connect with us

Eveniment

FOTO: 14 străzi din Rimetea vor fi pavate și modernizate. Proiectul a primit undă verde de la Agenția pentru Mediu

Publicat

acum O oră

14 străzi din localitatea Rimetea, în lungime totală de peste 3,4 km, vor fi pavate cu piatră cubică sau pavele normale. Investiția este estimată la peste 4,5 milioane de lei. 

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - Direcția Județean Alba a anunțat recent asupra luării deciziei etapei de încadrare - făra evaluarea impactului asupra mediului - pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră în comuna Rimetea”.

Potrivit documentației, proiectul vizează modernizarea a 14 străzi din Rimetea, astfel încât accesul locuitorilor din zonă către rețeaua județeană de transport să se desfășoare în condiții maxime de siguranță și confort.

„Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure accesibilitatea unor zone cu potențial la nivel de regiune, unde condițiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea timpului şi a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea capacității portante a drumului”,  se precizează în documentație.

Lungimea totală a străzilor propuse spre modernizare este de 3.472 metri.

Străzile care urmează să fie modernizate sunt următoarele:

stradă - lungime - lățime partea carosabilă

  • Strada R1 - 62 m - 5.50 m
  • Strada R2 - 486 m - 4.00 m
  • Strada R3 - 62 m - 3.00 m
  • Strada R4 - 63 m - 4.00 m
  • Strada R5 - 768 m - 3.00-4.00 m
  • Strada R6 - 289 m - 4.00 m
  • Strada R7 - 131 m - 3.00 m
  • Strada R8 - 363 m - 3.00-4.00 m
  • Strada R9 - 140 m - 4.00 m
  • Strada R10 - 427 m - 4.00 m
  • Strada R11 - 177 m - 4.00 m
  • Strada R12 - 246 m - 5.50 m
  • Strada R13 - 183 m - 3.00-5.50 m
  • Strada R14 - 75 m - 5.50 m

Structura rutieră nouă va fi alcătuită din:

  • Strat de fundație din balast – 25 cm;
  • Strat de bazp din piatră spartă împănată – 15 cm;
  • Strat de șapă uscată (raport ciment/nisip=1/3) - 4 cm;
  • Strat de uzură din pavaj cu piatră cubică din bazalt/pavele normale (din beton vibropresat ) - 8 cm.

Investiția este estimată la 4.531.414 lei, fără TVA.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 52 de secunde

FOTO: O pistă de biciclete de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Cât va costa și care este traseul propus
Evenimentacum O oră

FOTO: 14 străzi din Rimetea vor fi pavate și modernizate. Proiectul a primit undă verde de la Agenția pentru Mediu
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș, în vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Economieacum 8 ore

Amenzi de peste 3 milioane lei date de Antifrauda ANAF după control la firme de ridesharing. Măsuri dispuse
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 10 ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum 2 zile

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Evenimentacum 6 ore

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie