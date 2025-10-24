Connect with us

FOTO: Absolvenții Promoției 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia au depus jurământul la academie

depunere juramant liceul militar

Publicat

acum O oră

Absolvenții Promoției 2025 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au depus jurământul militar la academie.

Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, rostirea jurământului față de țară reprezintă angajamentul solemn ce onorează și înnobilează viața fiecărui militar.

Alături de studenții din anul I de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov au fost alături și colegii mai mici, elevi ai claselor a XI–a și a X-a care au asistat emoționați la acest moment.

„Dragi absolvenți, bucurați-vă de momentul special al depunerii jurământului militar! Drumul parcurs de voi până aici nu a fost ușor, dar provocările pe care le-ați depășit vă dau încredere pentru viitor.

Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în cariera pe care v-ați ales-o!”, au mai transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.

Foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

