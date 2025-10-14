UPDATE FOTO: Accident grav pe autostrada A3 Turda-Cluj. Camion răsturnat pe carosabil, șoferul a fost rănit

Un accident rutier grav s-a petrecut marți, 14 octombrie, pe autostrada A3, sensul Turda – Gilău (Cluj). Au fost implicate două camioane, unul dintre acestea fiind răsturnat pe carosabil. Șoferul TIR-ului răsturnat a fost rănit.

Potrivit ISU Cluj, în interiorul autocamionului răsturnat s-a aflat un bărbat încarcerat. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda l-au extras în siguranță.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 35 de ani, este conștient și cooperant.

Celălalt autocamion este ușor avariat, iar șoferul nu are nevoie de îngrijiri medicale.

La intervenție iau parte două autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ.

UPDATE, ora 12.10: Potrivit ISU Cluj, șoferul camionului răsturnat a refuzat transportul la spital.

foto: ISU Cluj

