VIDEO: Un bărbat din Alba a murit într-un accident grav pe DN1 la ieșire din Cluj. Alte 3 persoane rănite, inclusiv un copil

Un accident deosebit de grav s-a petrecut duminică pe DN1, la ieșire din Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu. Un bărbat și-a pierdut viața după ce două mașini s-au lovit.

În accident este implicată o mașină înmatriculată în Alba. Bărbatul care și-a pierdut viața este din județul Alba.

UPDATE: Potrivit IPJ Cluj, în jurul orei 10.55 pe DN1 E60, la km 470+200, la ieșire din municipiu Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. A intrat în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani.

În urma evenimentului rutier femeia de 38 de ani și un minor de 7, pasager în autoturism, precum și bărbatul de 45 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În cauză, sunt continuate cercetările, pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun.

Știrea inițială

Potrivit ISU Cluj, în accident au fost implicate două autoturisme. În interiorul unuia dintre acestea s-a aflat un bărbat încarcerat.

Forțele de intervenție l-au extras de urgență și l-au predat echipajelor medicale. Victima nu prezinta semne vitale, astfel că s-au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, bărbatul a fost declarat decedat.



Au fost rănite alte trei persoane, inclusiv o minoră. Este vorba despre o femeie și un bărbat de aproximativ 40 de ani și o fată de 7 ani. Aceștia au fost transportați la spital de către echipajele SMURD.

La intervenție au luat parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Trafic rutier blocat

Potrivit Infotrafic IGPR, accidentul s-a produs pe DN 1 Cluj-Napoca – Turda, la ieșire din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.



Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri și este deviat pe o arteră adiacentă DN1. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 12.00.

sursa imagini: ISU Cluj, cluj24.ro

