Eveniment

VIDEO: Momentul impactului în accidentul grav de pe DN 1 în care un bărbat din Alba și-a pierdut viața

Publicat

acum 47 de minute

Momentul impactului deosebit de puternic între două mașini, în accidentul petrecut duminică pe DN1 la ieșire din Cluj, pe Feleac, a fost surprins de o cameră la bordul unei mașini aflate în trafic. Un bărbat din Alba și-a pierdut viața în accident.

În imagini se vede cum mașina condusă de un bărbat de 45 de ani din Alba ajunge pe contrasens și lovește un autovehicul ce circula pe a doua bandă.

Atenție, imagini ce vă pot afecta emoțional:

YouTube video

Cele două mașini (Volkswagen condus de șoferul din Alba și Toyota condusă de o femeie din Dolj) se izbesc violent. Un alt autoturism (Dacia Duster) frânează și evită în ultimul moment impactul.

Precizări oficiale. Cum s-a petrecut accidentul

Poliția Cluj a anunțat că accidentul s-a petrecut în jurul orei 10.55. Un bărbat de 44 de ani din Alba, pasager în mașina condusă de șoferul din Alba, a decedat la locul accidentului. Acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Cealaltă mașină implicată în accident era condusă de femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

Șoferul din Alba, șoferița din Dolj și o fată de 7 ani au fost răniți și transportați la spital.

AICI detalii despre accident: VIDEO: Un bărbat din Alba a murit într-un accident grav pe DN1 la ieșire din Cluj. Alte 3 persoane rănite, inclusiv un copil

IPJ Cluj: ”Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. A intrat în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din județul Dolj.

Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani.

În urma evenimentului rutier femeia de 38 de ani și un minor de 7 ani, pasager în autoturism, precum și bărbatul de 45 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”.

acum 47 de minute

