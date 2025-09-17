Connect with us

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună

Publicat

acum O oră

Sâmbătă, Aiudul a devenit un oraș al mișcării, al bucuriei și al faptelor bune. La Aiud Green Run by DP World, sute de pași s-au unit într-un singur ritm: cel al sănătății, al prieteniei și al grijii față de semeni.

Alergători profesioniști, pasionați de sport, părinți, copii și bunici au demonstrat că alergarea nu are vârstă și că atunci când ne unim, putem construi împreună mai mult decât o competiție – putem construi speranță.

Fondurile strânse în cadrul evenimentului Aiud Green Run by DP World vor fi donate Asociației „Oameni pentru Oameni”, care contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților și susține direct Spitalul Municipal Aiud. Astfel, fiecare kilometru alergat s-a transformat în ajutor concret pentru comunitatea noastră.

De asemenea, din grijă față de natură, pentru fiecare alergător înscris la eveniment, vom planta câte 2 copaci în zona Aiudului.

Dar succesul acestei zile nu ar fi fost posibil fără implicarea tuturor:

  • Voluntarilor – inima și energia din culise, mereu acolo cu zâmbete și încurajări.
  • Sponsorilor și partenerilor – cei care au arătat că responsabilitatea socială înseamnă fapte care schimbă vieți.
  • Instituțiilor locale – care au sprijinit organizarea și au demonstrat, din nou, că în Aiud colaborarea este cheia reușitei.

„Mulțumim fiecăruia dintre voi – participanți, organizatori, voluntari, sponsori și parteneri – pentru că ați făcut posibilă o ediție care va rămâne în inimile noastre.

Împreună am arătat că prin sport putem clădi sănătate, solidaritate și speranță”, au transamis reprezentanții Primăriei Aiud.

