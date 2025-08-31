Connect with us

Eveniment

FOTO: Au început lucrările pentru construirea unei piste de biciclete de 2,5 km, între Galda de Jos și Benic

Publicat

acum 2 ore

Reprezentanții Primăriei Galda de Jos au anunțat recent că au început lucrările de execuție pentru construirea unei piste de biciclete, în lungime de 2,5 kilometri, care va face legătura între satele Galda de Jos și Benic, prin zona cunoscută toponimic sub numele de “Paroște”. Investiția se ridică la circa 1,5 milioane de lei, fiind finanțată din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pista de biciclete va fi amenajată adiacent unui drum care face legătura între localitățile Galda de Jos și Benic. Aceasta va avea lungimea de 2.520 m, lățimea de 2 m pentru circulație în ambele sensuri și o suprafață de aproximativ 10.076 mp.

Pista se va delimita de platforma drumului prin intermediul unei borduri mari de 20×25 cm, pozată pe beton C16/20, iar spre versant pista va fi încadrată de umărul șanțului sau rigolă ranforsată.

Zona adiacentă a drumului, afectată de execuția pistei de biciclete, va fi refăcută cu piatră spartă împanată, pe o lățime de 50 cm și o grosime de 35 cm. Totodată, se vor proiecta șanțuri trapezoidale cu secțiunea pereată cu beton C30/37, având baza de 30 cm, respectiv rigolă ranforsată, care vor descărca în podețele proiectate.

În zona intersecției pistei de biciclete proiectate cu drumurile laterale, intersecțiile și drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de minim 10 m, astfel încât pista de biciclete să fie protejată, evitându-se aducerea noroiului pe aceasta.

Structura rutieră pentru pista de biciclete este următoarea:

  • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16
  • 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată
  • 20 cm strat de fundație din balast
  • 10 cm strat de formă din balast
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Tăierile din administrația locală au fost amânate două săptămâni. Partidele nu s-au înțeles câți bugetari să dea afară
ploaie soare vremea in alba prognoza meteo vremea
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 1 – 7 septembrie: caniculă și furtuni trecătoare la început de toamnă. Prognoza meteo pe localități
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Au început lucrările pentru construirea unei piste de biciclete de 2,5 km, între Galda de Jos și Benic
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 4 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Guvernul pregătește scutiri de la plata impozitului pe cifra de afaceri pentru anumite companii
concediu, liber, vacanta, mare
Economieacum 2 zile

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat
bani pensii
Evenimentacum 5 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 zile

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum 2 zile

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia
Evenimentacum 5 ore

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, la 73 de ani de existență. S-a născut din pasiunea unor amatori din oraș
Evenimentacum o zi

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Trei seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum o zi

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 3 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Carduri educaționale: Perioada pentru utilizarea acestora a fost extinsă. Anunțul ministerului
Educațieacum 2 zile

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Mai mult din Educatie