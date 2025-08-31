FOTO: Au început lucrările pentru construirea unei piste de biciclete de 2,5 km, între Galda de Jos și Benic

Reprezentanții Primăriei Galda de Jos au anunțat recent că au început lucrările de execuție pentru construirea unei piste de biciclete, în lungime de 2,5 kilometri, care va face legătura între satele Galda de Jos și Benic, prin zona cunoscută toponimic sub numele de “Paroște”. Investiția se ridică la circa 1,5 milioane de lei, fiind finanțată din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pista de biciclete va fi amenajată adiacent unui drum care face legătura între localitățile Galda de Jos și Benic. Aceasta va avea lungimea de 2.520 m, lățimea de 2 m pentru circulație în ambele sensuri și o suprafață de aproximativ 10.076 mp.

Pista se va delimita de platforma drumului prin intermediul unei borduri mari de 20×25 cm, pozată pe beton C16/20, iar spre versant pista va fi încadrată de umărul șanțului sau rigolă ranforsată.

Zona adiacentă a drumului, afectată de execuția pistei de biciclete, va fi refăcută cu piatră spartă împanată, pe o lățime de 50 cm și o grosime de 35 cm. Totodată, se vor proiecta șanțuri trapezoidale cu secțiunea pereată cu beton C30/37, având baza de 30 cm, respectiv rigolă ranforsată, care vor descărca în podețele proiectate.

În zona intersecției pistei de biciclete proiectate cu drumurile laterale, intersecțiile și drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de minim 10 m, astfel încât pista de biciclete să fie protejată, evitându-se aducerea noroiului pe aceasta.

Structura rutieră pentru pista de biciclete este următoarea:

4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

15 cm strat de bază din piatră spartă împănată

20 cm strat de fundație din balast

10 cm strat de formă din balast

