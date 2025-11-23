Connect with us

Eveniment

FOTO: Casa Zapolya, monumentul care de 74 de ani adăpostește istoria Sebeșului

Publicat

acum 12 secunde

Pe 23 noiembrie, în urmă cu 74 de ani, Muzeului Raional Sebeș (actualul muzeu municipal), înființat cu câteva luni mai devreme (21 martie 1951), i-a fost alocată drept sediu Casa Zápolya, una dintre clădirile-simbol ale orașului – cel mai important și mai valoros monument laic din localitate și din zonă –, ale cărei începuturi sunt anterioare secolului al XV-lea.

Din adresa nr. 24059 din 23 noiembrie 1951 rezultă că imobilul era considerat monument și la acea dată, fiind ulterior inclus în „Lista monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R.” din 1955 și în listele întocmite după Revoluție. După adoptarea Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Normelor de Clasare, clădirea a fost inclusă în categoria A, adică în cea a monumentelor de valoare națională și universală. În Lista monumentelor istorice din 2015 (cea aflată în vigoare), Casa Zápolya este înregistrată cu codul AB-II-m-A-00354.

Ocuparea clădirii a început imediat după emiterea deciziei, însă până în anul 1955 a împărțit-o cu Secția de Artă și Cultură a Raionului Sebeș, care, din cele 10 încăperi de la etaj (singurele care puteau fi folosite), folosea trei (două birouri și o sală de ședințe). Parterul era ocupat, acolo fiind locuința îngrijitoarei, iar în curte era un depozit de sare, la care accesul camioanelor se realiza prin gangul carosabil, producându-se astfel stricăciuni monumentului și afectând activitatea muzeului.

Muzeul a fost deschis publicului abia în 1956, la cinci ani de la înființare, întârzierea fiind cauzată atât de lipsa de personal, cât și de starea clădirii. Pe lângă faptul că imobilul era împărțit cu alte instituții și chiar cu particulari, se afla într-o stare precară de conservare: învelitoarea era deteriorată în mai multe zone, iar anexele de pe fațadele de nord și est fuseseră lăsate în paragină. La sfârșitul anului 1957 a fost reparat acoperișul, însă restaurarea propriu-zisă a clădirii a avut loc mai târziu, între anii 1962 și 1964, ocazie cu care anexele amintite, fără valoare arhitecturală, au fost demolate.

În 2004, clădirea a fost retrocedată Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, iar muzeul – prin Primăria municipiului, ca ordonator de credite – a continuat să o utilizeze în calitate de chiriaș. Achiziționarea imobilului de către municipalitate, în decembrie 2019, a permis realizarea unor investiții și lucrări de întreținere, precum cele din 2021 (când acoperișul a fost complet înlocuit) și 2025 (reparații și zugrăveli la fațada principală și în gangul carosabil, unde funcționează lapidariumul).

În prezent, se elaborează documentația de specialitate necesară accesării fondurilor pentru restaurarea monumentului. Alături de Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm, Muzeul Municipal „Ioan Raica” funcționează sub cupola Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 secunde

FOTO: Casa Zapolya, monumentul care de 74 de ani adăpostește istoria Sebeșului
Actualitateacum O oră

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Evenimentacum 2 ore

Tăierea ilegală a arborilor de pe spațiile verzi din localități ar putea fi pedepsită cu până la 3 ani de închisoare. PROIECT
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Pragul maxim pentru despăgubiri privind RCA în caz de faliment al asigurătorului, eliminat din lege. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 2 zile

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Evenimentacum o zi

VIDEO: Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Peste 350 de alergătorii au luat startul în șanțurile Cetății Alba Carolina
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum o zi

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 2 zile

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum O oră

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Abrudacum 21 de ore

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 3 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 3 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie