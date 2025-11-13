FOTO: Copiii Grădiniței nr. 12 din Alba Iulia, cercetători pentru o zi, de Ziua Științei. Învățare prin experimente

Preșcolarii Grădiniței cu P.P. Step by Step nr. 12 din Alba Iulia au celebrat Ziua Mondială a Științei printr-o adevărată aventură a cunoașterii. Grădinița s-a transformat într-un laborator plin de experimente, unde copiii au descoperit fenomene fascinante și au învățat lucruri noi prin observare, încercare și descoperire personală.

În fiecare sală de grupă, educatoarele au pregătit câte un experiment, iar copiii au participat prin rotație, explorând activități adaptate nivelului lor de vârstă.

Experimentele zilei au fost: „Mesajul secret”, „Lampa cu lavă”, „Explozii magice cu lapte”, „Balonul care se umflă singur”, „Magia culorilor în apă și ulei”, „Porumbul dansator”, „Oul plutitor”, „Baloane de săpun”, „Magie cu piper”, „Copacul colorat”, „Lămâia plutitoare”, „Magia culorilor în mișcare” și „Programare cu Robotul Mouse”.

Noutatea zilei a fost Atelierul de robotică, unde copiii au avut ocazia să învețe primele noțiuni de programare. Cu ajutorul robotului-șoricel, cei mici au descoperit cum să creeze un traseu, să introducă pașii corecți și să „programeze” robotul astfel încât să ajungă la țintă. Activitatea a stârnit mult entuziasm și i-a ajutat pe preșcolari să înțeleagă, într-un mod ludic, cum funcționează logica pașilor și gândirea algoritmică.

La finalul zilei, fiecare copil a primit un pliant cu experimentele realizate, pentru a le putea reface și acasă, împreună cu familia și prietenii – pentru că învățarea devine și mai frumoasă când este împărtășită.

„A fost o zi plină de entuziasm, curiozitate, investigație și bucurie.

Copiii au descoperit că știința este peste tot în jurul lor și că pot învăța cel mai bine explorând, experimentând și punând întrebări.

Felicitări micilor cercetători pentru implicare și dorința de a descoperi lumea”, a transmis prof. ed. timpurie Ioana Delia Cristea.

